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С начала 2024 года из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило более 520 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. С начала текущего года Свердловская область направила в консолидированный бюджет РФ 523,4 млрд руб. администрируемых Федеральной налоговой службой (ФНС) России доходов. Этот показатель на 4,8% превысил поступления аналогичного периода прошлого года, сообщается на сайте регионального Управления ведомства.

При этом в консолидированный бюджет Свердловской области с начала года собрано 299,1 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами, что на 4,7%, или на 13,3 млрд руб., больше поступлений аналогичного периода прошлого года.

Основная доля доходов консолидированного бюджета региона обеспечена поступлением налога на прибыль организаций (34,3%) и налога на доходы физических лиц (43%).

Налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта РФ, поступило 102,6 млрд руб., что на 18,4%, или на 23,1 млрд руб., меньше результата аналогичного периода прошлого года.

По налогу на доходы физических лиц отчисления в консолидированный бюджет Свердловской области составили 128,7 млрд руб., что на 22,6%, или на 23,7 млрд руб., больше поступлений аналогичного периода прошлого года.

Доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование за январь-август 2024 года перечислено 255,5 млрд руб., что на 28,4%, или на 56,5 млрд руб., превышает сумму поступлений аналогичного периода прошлого года.
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