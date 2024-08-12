С начала 2024 года из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило более 520 млрд рублей

С начала 2024 года свердловчане уплатили в государственную казну более 460 млрд руб. администрируемых ФНС доходов. Это ...07.08.2018 В Свердловской области за 7 месяцев собрали 207,3 млрд рублей налогов в бюджет РФ
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2018. По итогам работы за январь-июль 2018 года с территории Свердловской области в ...10.04.2018 В I квартале с территории Свердловской области в бюджет РФ поступили 84 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2018. За январь-март 2018 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет ...11.09.2017 Свердловские организации с начала года перечислили в консолидированный бюджет РФ более 200 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. В январе-августе 2017 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет ...14.08.2017 С начала года свердловские организации пополнили консолидированный бюджет РФ на 183 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. В январе-июле 2017 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ ...