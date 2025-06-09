Свердловская область нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 16%

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2025. Свердловская область в январе-мае 2025 года перечислила в консолидированный бюджет РФ 363,6 млрд руб. Это на 16,1%, или 50,5 млрд руб., больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.



Поступления в федеральный бюджет выросли на 24,7%, или 33,1 млрд руб. Основная доля доходов обеспечена перечислениями налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые в России (76,3%), налога на прибыль организаций (14,3%), а также налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ (4,1%).



В консолидированный бюджет Свердловской области собрано 196,2 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей. Это на 9,7%, или на 17,4 млрд руб., больше, чем за аналогичный период прошлого года.