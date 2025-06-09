Свердловская область нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 16%

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2025. Свердловская область в январе-мае 2025 года перечислила в консолидированный бюджет РФ ...11.10.2023 За январь-сентябрь из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 559,7 млрд рублей
По итогам девяти месяцев 2023 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 559,7 млрд ...08.09.2023 За январь-август из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 499,7 млрд рублей
По итогам восьми месяцев 2023 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 499,7 млрд ...10.08.2023 За I полугодие из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 442,2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. По итогам шести месяцев 2023 года с территории Свердловской области в консолидированный ...08.11.2022 Свердловская область направила в консолидированный бюджет РФ 482,9 млрд рублей налогов
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2022. За январь-октябрь 2022 года Свердловская область направила в консолидированный бюджет ...