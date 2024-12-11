Власти Екатеринбурга увеличили субсидии садоводам почти на полмиллиона рублей

Материалы по теме

В 2023 году садоводческие товарищества Екатеринбурга получили 12 млн рублей субсидий на развитие инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. В 2023 году власти Екатеринбурга выделили из бюджета садоводческим некоммерческим ...

Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Власти уральской столицы выделили 6 млн руб. в качестве поддержки садовых товариществ. ...

Власти Екатеринбурга в 2023 году выделят 12 млн рублей на поддержку садовых товариществ

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Власти Екатеринбурга в текущем году выделят из городского бюджета 12 млн руб. на ...

В Екатеринбурге с 2020 года в два раза увеличится субсидирование садоводческим товариществам

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский принял решение с 2020 года в два раза, до 3 ...

Из бюджета Екатеринбурга на благоустройство садовых товариществ в 2009 году планируется выделить 30 млн. рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2009. Более 30 миллионов рублей из городского бюджета Екатеринбурга будет потрачено на ...