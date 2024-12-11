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11.12.2024

Власти Екатеринбурга увеличили субсидии садоводам почти на полмиллиона рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Власти Екатеринбурга увеличили субсидии садоводческим товариществам на 478 тыс. руб. Соответствующее распоряжение подписал глава города Алексей Орлов. Об этом сообщает департамент информполитики Екатеринбурга.

«Глава Екатеринбурга с пониманием отнесся к нашей просьбе добавить недостающую сумму — почти полмиллиона рублей — к изначально запланированному объему выделенных средств», — рассказал директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин.

По его словам, большая часть заявок в этом году связаны с ремонтом линий электропередачи и дорожной сети. Именно в пользу решения данных проблем были перераспределены средства, общая сумма которых в нынешнем году составила 12 млн 134 тыс. руб. Из них на ремонт дорог предназначено 2 млн 589 тыс. руб., на ремонт ЛЭП — 7 млн 45 тыс. руб., на противопожарные мероприятия — 2 млн 500 тыс. руб.

Муниципалитет предоставляет 50% от понесенных товариществом затрат при ремонте дорог и линий электропередачи, противопожарные мероприятия субсидируются не более чем на 75%. Максимальная сумма субсидии для решения конкретной задачи не превышает 500 тыс. руб.

Всего на территории Екатеринбурга существует 662 некоммерческих садоводческих товарищества. Их развитие субсидируется администрацией с 2013 года.
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