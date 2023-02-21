В 2023 году садоводческие товарищества Екатеринбурга получили 12 млн рублей субсидий на развитие инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Власти Екатеринбурга в текущем году выделят из городского бюджета 12 млн руб. на ...04.09.2019 В Екатеринбурге с 2020 года в два раза увеличится субсидирование садоводческим товариществам
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский принял решение с 2020 года в два раза, до 3 ...05.09.2013 Власти Екатеринбурга компенсируют садоводческим предприятиям до 50% годовых расходов
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2013. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о ...01.02.2013 Почти 5 млрд рублей будет выделено на развитие улично-дорожной сети Свердловской области в 2013 году
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2013. Правительство Свердловской области приняло постановление о распределении в 2013 году ...16.02.2009 Из бюджета Екатеринбурга на благоустройство садовых товариществ в 2009 году планируется выделить 30 млн. рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2009. Более 30 миллионов рублей из городского бюджета Екатеринбурга будет потрачено на ...