В 2023 году садоводческие товарищества Екатеринбурга получили 12 млн рублей субсидий на развитие инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. В 2023 году власти Екатеринбурга выделили из бюджета садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ) на развитие инфраструктуры 12 млн руб. субсидий, что в два раза превысило ожидаемые объемы средств. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.



Всего на конкурс поступило более 40 заявок, из них субсидии на ремонт линии электропередачи получили 22 СНТ, на проведение противопожарных мероприятий — 17, на ремонт дорожной сети — девять. Суммы субсидий варьируются в зависимости от сложности задач. Максимальная выплата составила 500 тыс. руб. и была предоставлена семи товариществам.



При этом шести СНТ было отказано в субсидировании из-за задолженностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.



Планируется, что в 2024 году сумма субсидий составит также 12 млн руб.



Средства можно получить на восстановление сетей электроснабжения, проведение противопожарных мероприятий, ремонт внутрисадовых дорог. По ремонтам дорожного полотна и сетей электроснабжения субсидируется до 50% от затрат, по проведению противопожарных мероприятий — 75%.



Садоводческим товариществам, желающим поучаствовать в конкурсном отборе в следующем году, необходимо собрать ряд документов, список которых размещен на официальном портале Екатеринбурга.