ЦБ: Рост российской экономики стал более сегментированным по отраслям

УрБК, Москва, 11.12.2024. Рост российской экономики к концу текущего года стал более сегментированным по отраслям. Об этом говорится
в опубликованном бюллетене регулятора «О чем говорят тренды».
Аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ отмечают, что рост в потребительском секторе, оптовой торговле и обрабатывающих отраслях сочетался со слабой динамикой в добывающих отраслях, транспорте и сельском хозяйстве.
Также в документе говорится, что корпоративное кредитование сохранило высокие темпы роста вплоть до октября включительно, при этом общий кредитный импульс в экономике продолжил снижаться. По оперативным же данным в ноябре темпы роста корпоративного кредитования стали заметно более сдержанными.
«В российской экономике сформировался тренд на постепенное замедление роста, без резких перепадов. Реальные зарплаты по-прежнему быстро увеличиваются, способствуя поддержанию потребительского спроса, хотя их рост несколько замедлился. Потребительские цены получили импульс к росту в октябре-ноябре. Для возвращения к низкой инфляции требуется поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени», — отмечается в документе.
За указанный период, как констатируют аналитики регулятора, сезонно сглаженный рост цен в пересчете на год остался значительно выше 4%. Инфляционное давление в целом выросло относительно уровня III квартала текущего года.
«Проинфляционные риски выросли. Инфляционные ожидания населения и предприятий вновь увеличились. На этом фоне экономика закончит 2024 год с более высоким, чем ожидалось, уровнем инфляционного давления», — отмечают в департаменте исследований и прогнозирования Банка России.
Стоит отметить, что глава регулятора Эльвира Набиуллина недавно сообщила
, что возвращение инфляции к целевому уровню в 4% займет весь 2025 год и часть 2026 года.
Она также отметила, что на заседании Центробанка, которое состоится 20 декабря, может быть рассмотрено повышение ключевой ставки, однако окончательного решения пока нет.
Напомним, что 25 октября 2024 года совет директоров Банка России принял решение
о повышении ключевой ставки с 19% до 21% годовых.
Следующее плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 20 декабря 2024 года.