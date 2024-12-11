Уральская таможня пресекла ввоз из Казахстана почти 700 капсул сильнодействующего вещества

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Уральская таможня пресекла ввоз из Казахстана почти 700 капсул сильнодействующего вещества, обнаруженных в посылках, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.



По данным ведомства, сильнодействующим препаратом оказался сибутрамин, ограниченный к ввозу в РФ. В каждой капсуле содержалось почти 140 граммов этого вещества.



Заказ на данные капсулы (в качестве пилюль для похудения) оформили в интернет-магазине три жительницы Челябинской области. При получении посылок они были задержаны, в их отношении возбудили административные дела по статье 16.3 КоАП РФ за несоблюдение ограничений, установленных нормативными правовыми актами РФ и назначили штрафы.



«Перед заказом препаратов в интернет-магазинах необходимо убедиться, что они не попадают под установленные запреты или ограничения при их ввозе в Россию. Для этого можно обратиться в таможенные органы за консультацией, или позвонить по телефону горячей линии Уральского таможенного управления», — подчеркнул начальник отдела организации административных расследований Уральской оперативной таможни Игорь Тимиряев.