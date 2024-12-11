Уральская таможня пресекла ввоз из Казахстана почти 700 капсул сильнодействующего вещества

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. Уральские таможенные службы обнаружили в посылке из Казахстана три коробки биологически ...06.03.2024 Жительницу Екатеринбурга оштрафовали за посылку с 370 капсулами для похудения
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Сотрудники Уральской оперативной таможни возбудили административное дело по статье 16.3 ...31.01.2024 Уральская таможня не допустила ввоз в Екатеринбург 15 тонн отходов из Казахстана
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Петуховском районе (Курганская область) мобильная группа сотрудников Уральского ...27.03.2023 Жительницу Урала осудили за контрабанду 780 граммов сильнодействующего вещества для похудения
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. На Урале местную жительницу осудили на 3 года и 1 месяц условно за попытку незаконного ...14.05.2020 Уральская электронная таможня пресекла ввоз более 110 тыс. единиц контрафактной продукции
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2020. Уральская электронная таможня пресекла ввоз более 110 тыс. единиц контрафактной ...