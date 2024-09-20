Уральские таможенники обнаружили в посылке из Казахстана 108 капсул для похудения с запрещенным веществом

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В Кольцово инспекторы таможни обнаружили в посылке из Китая ключ со встроенным ...29.05.2024 Уральские таможенники выявили неуплату 2,6 млн рублей при ввозе Lexus GX 470 из Абхазии
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Сотрудники Уральской оперативной таможни выявили схему незаконного ввоза на Урал из ...06.03.2024 Жительницу Екатеринбурга оштрафовали за посылку с 370 капсулами для похудения
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Сотрудники Уральской оперативной таможни возбудили административное дело по статье 16.3 ...27.03.2023 Жительницу Урала осудили за контрабанду 780 граммов сильнодействующего вещества для похудения
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. На Урале местную жительницу осудили на 3 года и 1 месяц условно за попытку незаконного ...10.04.2019 Кольцовские таможенники обнаружили в посылке из Польши запрещенные вещества
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2019. Оперативники Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина задержали екатеринбурженку при ...