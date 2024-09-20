Уральские таможенники обнаружили в посылке из Казахстана 108 капсул для похудения с запрещенным веществом

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. Уральские таможенные службы обнаружили в посылке из Казахстана три коробки биологически активных добавок для похудения. В 108 капсулах, приобретенных жительницей города Режа в интернет-магазине, содержалось почти 32 грамма сибутрамина — сильнодействующего вещества, запрещенного к перемещению через границу Российской Федерации в МПО, сообщает пресс-служба ведомства.



Начальник отдела организации административных расследований Уральской оперативной таможни Игорь Тимиряев сообщил, что в отношении женщины возбуждено административное дело по статье 16.3 КоАП РФ за несоблюдение ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Суд назначил ей наказание в виде штрафа с конфискацией.



«Перед тем, как приобретать БАДы в интернете или заказывать за рубежом, важно убедиться, что препараты не попадают под установленные запреты или ограничения при их ввозе в Российскую Федерацию. Для этого можно обратиться в таможенные органы за консультацией, или позвонить по телефону горячей линии Уральского таможенного управления», — сказал И.Тимиряев.



Он также отметил, что в 2024 году уральские таможенники возбудили 17 административных дел по аналогичным фактам правонарушений.