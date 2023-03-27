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Жительницу Екатеринбурга оштрафовали за посылку с 370 капсулами для похудения

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Сотрудники Уральской оперативной таможни возбудили административное дело по статье 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и (или) ограничений» в отношении жительницы Екатеринбурга, в посылке которой был обнаружен препарат для похудения, содержащий вещество, запрещенное к перемещению через границу РФ. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Экспертиза показала, что в 370 капсулах БАДа для похудения, которые екатеринбурженка заказала в интернет-магазине Казахстана, содержится 116 граммов сибутрамина — сильнодействующего вещества.

Женщине назначен штраф в размере 1 тыс. 500 руб. Изъятый товар подлежит уничтожению.

По данным уральской таможни, по аналогичным фактам правонарушений в 2023 году было возбуждено более 20 административных дел.
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