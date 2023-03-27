Жительницу Екатеринбурга оштрафовали за посылку с 370 капсулами для похудения

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. На Урале местную жительницу осудили на 3 года и 1 месяц условно за попытку незаконного ...

Жительницу Урала осудили за контрабанду 780 граммов сильнодействующего вещества для похудения

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2019. Оперативники Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина задержали екатеринбурженку при ...

Кольцовские таможенники обнаружили в посылке из Польши запрещенные вещества

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2014. За 3 месяца 2014 года таможенными органами Уральского таможенного управления возбуждено ...

В I квартале 2014 года Уральским таможенным управлением возбуждена почти 1 тыс. дел об административных правонарушениях

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2012. С увеличением грузооборота на Тюменской таможне возросло количество совершённых ...

На Тюменской таможне на 11% возросло количество правонарушений

Уральское таможенное управление: по фактам незаконного перемещения через таможенную границу РФ в 2011 году было возбуждено 360 уголовных дел

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2012. По итогам работы Уральского таможенного управления в 2011 году возбуждено 4,81 тыс. дел ...