Жительницу Екатеринбурга оштрафовали за посылку с 370 капсулами для похудения

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. На Урале местную жительницу осудили на 3 года и 1 месяц условно за попытку незаконного ...10.04.2019 Кольцовские таможенники обнаружили в посылке из Польши запрещенные вещества
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2019. Оперативники Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина задержали екатеринбурженку при ...15.04.2014 В I квартале 2014 года Уральским таможенным управлением возбуждена почти 1 тыс. дел об административных правонарушениях
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2014. За 3 месяца 2014 года таможенными органами Уральского таможенного управления возбуждено ...03.08.2012 На Тюменской таможне на 11% возросло количество правонарушений
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2012. С увеличением грузооборота на Тюменской таможне возросло количество совершённых ...17.01.2012 Уральское таможенное управление: по фактам незаконного перемещения через таможенную границу РФ в 2011 году было возбуждено 360 уголовных дел
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2012. По итогам работы Уральского таможенного управления в 2011 году возбуждено 4,81 тыс. дел ...