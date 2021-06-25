Жительницу Урала осудили за контрабанду 780 граммов сильнодействующего вещества для похудения

УрБК, Челябинск, 25.06.2021. Сотрудники Челябинской таможни выявили в одном из почтовых отделений областного центра ...

Челябинские таможенники пресекли ввоз в страну 1 кг сильнодействующих веществ из Нидерландов

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. В Екатеринбурге в одном из почтовых отделений задержали мужчину при получении посылки с ...

В Екатеринбурге задержали получателя посылки с запрещенными анаболиками

В 2017 году таможенные органы Уральского региона выявили и уничтожили 302 тонны продукции, запрещенной к ввозу на ...

В Уральском регионе таможенные органы за год выявили более 300 тонн санкционной продукции

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2018. В 2017 году таможенные органы Уральского региона выявили и уничтожили 302 тонны ...

В Уральском регионе таможенные органы за год выявили более 300 тонн санкционной продукции

Уральское таможенное управление: по фактам незаконного перемещения через таможенную границу РФ в 2011 году было возбуждено 360 уголовных дел

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2012. По итогам работы Уральского таможенного управления в 2011 году возбуждено 4,81 тыс. дел ...