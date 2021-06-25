Жительницу Урала осудили за контрабанду 780 граммов сильнодействующего вещества для похудения

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. На Урале местную жительницу осудили на 3 года и 1 месяц условно за попытку незаконного ввоза в страну 2 тыс. 304 капсул с сильнодействующим веществом. Женщина заказала из Казахстана препарат для похудения, содержащий порядка 780 граммов сибутрамина, который запрещен к ввозу на территорию РФ без назначения врача, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ).
По данным надзорного ведомства, всего в 2022 году таможенники возбудили 24 уголовных дела, связанных с незаконным перемещением наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ в соответствии со статьей 226.1 УК РФ «Контрабанда». В девяти случаях предметом преступления стали биологически активные добавки с сильнодействующим веществом сибутрамином.
«В большинстве случаев данная продукция приобреталась через сеть Интернет, и доставлялась в Россию в международных почтовых отправлениях из Республики Казахстан, Республики Киргизия и Китая. На сайтах, где производится закупка, информация о действующем веществе в составе БАДа чаще всего отсутствует. Чтобы не попасть в подобную «неприятную» ситуацию, обращайтесь в таможенные органы за консультацией», — подчеркнул начальник УТУ Алексей Фролов.
Также в прошлом году сотрудники УТУ возбудили 14 уголовных дел по факту незаконного ввоза сильнодействующего вещества «тестостерон».
УрБК, Челябинск, 25.06.2021. Сотрудники Челябинской таможни выявили в одном из почтовых отделений областного центра ...28.08.2018 В Екатеринбурге задержали получателя посылки с запрещенными анаболиками
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. В Екатеринбурге в одном из почтовых отделений задержали мужчину при получении посылки с ...26.01.2018 В Уральском регионе таможенные органы за год выявили более 300 тонн санкционной продукции
В 2017 году таможенные органы Уральского региона выявили и уничтожили 302 тонны продукции, запрещенной к ввозу на ...26.01.2018 В Уральском регионе таможенные органы за год выявили более 300 тонн санкционной продукции
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2018. В 2017 году таможенные органы Уральского региона выявили и уничтожили 302 тонны ...17.01.2012 Уральское таможенное управление: по фактам незаконного перемещения через таможенную границу РФ в 2011 году было возбуждено 360 уголовных дел
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2012. По итогам работы Уральского таможенного управления в 2011 году возбуждено 4,81 тыс. дел ...