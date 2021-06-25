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Жительницу Урала осудили за контрабанду 780 граммов сильнодействующего вещества для похудения

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. На Урале местную жительницу осудили на 3 года и 1 месяц условно за попытку незаконного ввоза в страну 2 тыс. 304 капсул с сильнодействующим веществом. Женщина заказала из Казахстана препарат для похудения, содержащий порядка 780 граммов сибутрамина, который запрещен к ввозу на территорию РФ без назначения врача, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ).

По данным надзорного ведомства, всего в 2022 году таможенники возбудили 24 уголовных дела, связанных с незаконным перемещением наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ в соответствии со статьей 226.1 УК РФ «Контрабанда». В девяти случаях предметом преступления стали биологически активные добавки с сильнодействующим веществом сибутрамином.

«В большинстве случаев данная продукция приобреталась через сеть Интернет, и доставлялась в Россию в международных почтовых отправлениях из Республики Казахстан, Республики Киргизия и Китая. На сайтах, где производится закупка, информация о действующем веществе в составе БАДа чаще всего отсутствует. Чтобы не попасть в подобную «неприятную» ситуацию, обращайтесь в таможенные органы за консультацией», — подчеркнул начальник УТУ Алексей Фролов.

Также в прошлом году сотрудники УТУ возбудили 14 уголовных дел по факту незаконного ввоза сильнодействующего вещества «тестостерон».

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