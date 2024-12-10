В Екатеринбурге рядом с ТЦ «Мега» построят жилой микрорайон на 11 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2024. Администрация Екатеринбурга выставила на аукцион площадку на Уралмаше для реализации ...28.11.2024 В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга построят 21 жилой дом
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2024. В мкр Новокольцовский в Екатеринбурге построят 21 дом общей площадью 381 454 кв. м. Об ...06.11.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект возведения ледовой арены в границах улиц Кубанской и Славной
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории ...21.08.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории для строительства трех домов и детского сада на Вторчермете
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории для ...08.02.2024 В Екатеринбурге на Химмаше в рамках проекта межевания планируется построить еще один детсад на 250 мест
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект межевания территории в границах улиц ...