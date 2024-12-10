В Екатеринбурге рядом с ТЦ «Мега» построят жилой микрорайон на 11 тыс. человек

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УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект межевания территории в границах улиц ...