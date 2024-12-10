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10.12.2024

В Екатеринбурге рядом с ТЦ «Мега» построят жилой микрорайон на 11 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. В Екатеринбурге рядом с ТЦ «Мега» построят жилой микрорайон на 11 тыс. человек. Проект межевания и планировки территории в границах улиц Юрия Исламова, Отрадной, Металлургов и Московского тракта утвердил глава города Алексей Орлов. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Реализация проекта предполагает два этапа. Общая площадь застройки составит 68 га. На территории будут возведены многоэтажные дома общей жилой площадью 340 тыс. кв. м. Для жителей будут построены два детсада на 300 и 350 мест, школа на 1 350 мест и другие образовательные и спортивные учреждения. Планируется также создание пожарного депо и двух поликлиник (детской и взрослой).

Внутри территории будет проложено 2,5 км дорог и обустроены подземные паркинги на 2,5 тыс. машин. Также девелопер обустроит ливневую канализацию и инженерные сети. Дополнительно будет благоустроено 2,8 га зеленых пространств, а окружающие территорию 17 га леса будут сохранены.

Ранее стало известно, что администрация Екатеринбурга выставила на аукцион площадку на Уралмаше для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ). Речь идет об участке в границах улиц Бакинских Комиссаров, Калинина и пер. Симбирского.
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