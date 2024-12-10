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10.12.2024

Минсельхоз в новом году повысит минимальные цены на табак до 135 рублей

УрБК, Москва, 10.12.2024. С начала 2025 года Минсельхоз повысит минимальные цены на табак до 135 руб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя директора департамента пищевой промышленности ведомства Ирину Федину.

«С 1 января 2025 года будут индексированы минимальные цены на табачную продукцию. На следующий год Минсельхозом будет установлена единая минимальная цена на нее в размере 135 рублей», — рассказала она.

Отмечается, что расчет минимальной цены производится на основе минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции, установленной Налоговым кодексом РФ с 1 января 2025 года, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. В 2023 году минимальная цена на пачку сигарет составила 119 руб., в 2022 году — 112 руб.
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