Минсельхоз в новом году повысит минимальные цены на табак до 135 рублей

УрБК, Москва, 01.04.2021. В России вступили в силу изменения в «антитабачный закон», который устанавливает минимальную ...22.10.2019 Минфин предлагает повысить минимальные цены на водку в РФ с 2020 года
УрБК, Москва, 22.10.2019. Министерство финансов РФ предлагает повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, ...21.12.2016 В 2017 году сигареты могут подорожать до 220 рублей за пачку
УрБК, Москва, 21.12.2016. В 2017 году в России пачка сигарет может подорожать до 220 рублей. На данный момент средняя ...26.07.2016 В России установлены минимальные цены на шампанское
УрБК, Москва, 26.07.2015. В России с этого понедельника начали действовать минимальные цены на шампанское. Об этом ...11.01.2011 Минимальная цена на водку в России повысилась до 98 рублей за 0,5 литра
УрБК, Москва, 11.01.2011. Минимальная цена на водку в РФ с 1 января 2011 года повысилась на 10% — до 98 рублей за 0,5 ...