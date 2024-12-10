УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
10.12.2024

Минфин предложил передавать 25% средств от штрафов за нарушение ПДД в федеральный бюджет

УрБК, Москва, 10.12.2024. Минфин РФ предложил передавать 25% собранных средств от штрафов за нарушение ПДД в федеральный бюджет. Данная поправка была подготовлена ко второму чтению законопроекта правительства по изменению Бюджетного кодекса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Минфин предложил изменить статью 46 Бюджетного кодекса, согласно которой сумма штрафов за нарушение правил дорожного движения в полном объеме передается в региональный бюджет того региона, где был выписан штраф. Нововведения подразумевают снижение доли региона до 75% и передачу остальных средств в федеральный бюджет.

Сообщается, что данный проект поправок был одобрен на комиссии правительства по законопроектам 9 декабря.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.08.2024 В государственный бюджет России в 2024 года поступило 2,4 млрд рублей в виде штрафов за налоговые правонарушения

УрБК, Москва, 05.08.2024. За первые пять месяцев 2024 года в федеральный бюджет поступило 2,4 млрд руб. в виде штрафов ...

20.05.2021 Минюст предложил автоматически списывать с банковских счетов россиян суммы штрафов за ПДД

Минюст предложил автоматически списывать с банковских счетов россиян суммы штрафов за нарушение ПДД, зафиксированных ...

20.05.2021 Минюст предложил автоматически списывать с банковских счетов россиян суммы штрафов за ПДД

УрБК, Москва, 20.05.2021. Минюст предложил автоматически списывать с банковских счетов россиян суммы штрафов за ...

28.07.2020 Минфин РФ предложил пополнить бюджет ПФР за счет изъятых денежных средств

Минфин РФ готовит поправки в Гражданский кодекс России, по которым незаконно полученные денежные средства будут ...

28.07.2020 Минфин РФ предложил пополнить бюджет ПФР за счет изъятых денежных средств

УрБК, Москва, 28.07.2020. Минфин РФ готовит поправки в Гражданский кодекс России, по которым незаконно полученные ...

Популярные новости
19.11.2024Свердловский Россельхознадзор выявил партию сфальсифицированного масла из Омской области19.11.2024Леонид Стариков: Нейросеть для бизнеса должна быть универсальной, дешевой и надежной27.11.2024Почему упал курс рубля?20.11.2024Марина Шаихслисламова: Управляющая компания встречает зимний сезон во всеоружии26.11.2024В ногу со страной
Архив новостей
Декабрь 2024 (346)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18