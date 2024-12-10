Минфин предложил передавать 25% средств от штрафов за нарушение ПДД в федеральный бюджет

УрБК, Москва, 05.08.2024. За первые пять месяцев 2024 года в федеральный бюджет поступило 2,4 млрд руб. в виде штрафов ...20.05.2021 Минюст предложил автоматически списывать с банковских счетов россиян суммы штрафов за ПДД
Минюст предложил автоматически списывать с банковских счетов россиян суммы штрафов за нарушение ПДД, зафиксированных ...20.05.2021 Минюст предложил автоматически списывать с банковских счетов россиян суммы штрафов за ПДД
УрБК, Москва, 20.05.2021. Минюст предложил автоматически списывать с банковских счетов россиян суммы штрафов за ...28.07.2020 Минфин РФ предложил пополнить бюджет ПФР за счет изъятых денежных средств
Минфин РФ готовит поправки в Гражданский кодекс России, по которым незаконно полученные денежные средства будут ...28.07.2020 Минфин РФ предложил пополнить бюджет ПФР за счет изъятых денежных средств
УрБК, Москва, 28.07.2020. Минфин РФ готовит поправки в Гражданский кодекс России, по которым незаконно полученные ...