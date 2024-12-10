Минфин предложил передавать 25% средств от штрафов за нарушение ПДД в федеральный бюджет

В государственный бюджет России в 2024 года поступило 2,4 млрд рублей в виде штрафов за налоговые правонарушения

УрБК, Москва, 05.08.2024. За первые пять месяцев 2024 года в федеральный бюджет поступило 2,4 млрд руб. в виде штрафов ...