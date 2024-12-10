УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
10.12.2024

В Екатеринбурге выполнили годовой план по обустройству уличного освещения

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. В Екатеринбурге завершены работы по обустройству уличного освещения. В общей сложности за год было проложено более 74,5 км сетей и установлено 1 862 фонаря, сообщил в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

Он подчеркнул, что проведенные работы не только улучшили качество жизни горожан, но и повысили безопасность отдельных территорий.

«Современное освещение появились в поселках Медный-2, Северка, Шувакиш, Семь Ключей, микрорайонах Калиновский и Европейский, на улицах Лиственной, Академика Семихатова и Хрустальногорской. В следующем году модернизацию обязательно продолжим», — написал А. Орлов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.09.2024 В Екатеринбурге до конца года будет построено и обновлено около 48,5 км сетей уличного освещения

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. В Екатеринбурге до конца 2024 года по муниципальной программе будет построено и ...

20.09.2024 Власти Екатеринбурга подвели промежуточные итоги по реализации программ благоустройства города

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В Екатеринбурге подвели промежуточные итоги реализации программ по благоустройству ...

28.05.2024 На периферии Екатеринбурга за 3,5 года освещено более 124 км улиц и установлено 4 тыс. 132 светоточки

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. На периферии Екатеринбурга за 3,5 года освещено более 124 км улиц. Количество ...

15.03.2023 В Екатеринбурге завершили проект по модернизации уличного освещения на Сибирском тракте

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. В Екатеринбурге завершили проект по модернизации опор уличного освещения на Сибирском ...

11.01.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил работу новых сетей уличного освещения в отдаленных районах города

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал работу новых сетей уличного ...

Популярные новости
19.11.2024Свердловский Россельхознадзор выявил партию сфальсифицированного масла из Омской области19.11.2024Леонид Стариков: Нейросеть для бизнеса должна быть универсальной, дешевой и надежной27.11.2024Почему упал курс рубля?20.11.2024Марина Шаихслисламова: Управляющая компания встречает зимний сезон во всеоружии26.11.2024В ногу со страной
Архив новостей
Декабрь 2024 (346)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18