В Екатеринбурге выполнили годовой план по обустройству уличного освещения

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. В Екатеринбурге до конца 2024 года по муниципальной программе будет построено и ...20.09.2024 Власти Екатеринбурга подвели промежуточные итоги по реализации программ благоустройства города
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В Екатеринбурге подвели промежуточные итоги реализации программ по благоустройству ...28.05.2024 На периферии Екатеринбурга за 3,5 года освещено более 124 км улиц и установлено 4 тыс. 132 светоточки
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. На периферии Екатеринбурга за 3,5 года освещено более 124 км улиц. Количество ...15.03.2023 В Екатеринбурге завершили проект по модернизации уличного освещения на Сибирском тракте
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. В Екатеринбурге завершили проект по модернизации опор уличного освещения на Сибирском ...11.01.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил работу новых сетей уличного освещения в отдаленных районах города
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал работу новых сетей уличного ...