Треть грузовых автоперевозчиков в РФ могут обанкротиться из-за снижения рентабельности бизнеса

УрБК, Москва, 10.12.2024. 30% грузовых автоперевозчиков в России могут обанкротиться в следующем году. Рентабельность крупных игроков в текущем году составила -17%. Об этом пишут
«Известия», цитируя члена ассоциации «АвтоГрузЭкс», президента «Итеко» Евгения Бабаева.
Е. Бабаев пояснил, что речь идет об операционных убытках. Также он отметил, что крупные компании в сфере автомобильных грузоперевозок уже обсуждали ситуацию в конце ноября с первым замглавы Минтранса Валентином Ивановым, теперь они готовят свои предложения для представления в Минпромторг и Минтранс.
Эксперт заметил, что к сложившемуся на рынке положению привело увеличение издержек из-за роста ключевой ставки на 11 п.п., падения курса рубля, а также снижения тарифов на 12% в результате падения спроса на перевозки.
По словам Е. Бабаева, выживать в такой ситуации способны лишь компании, использующие схемы уклонения от налогов при ведении своей деятельности и выдаче зарплаты, иначе говоря, «серые» фирмы. На данный момент серый сегмент рынка грузовых автоперевозок оценивается в 65-70%, согласно совместному исследованию «АвтоГрузЭкс», Ассоциации добросовестных налогоплательщиков «РАДО», ПЭК, DIZI Group и Dentro.
«Добросовестный бизнес не может конкурировать с компаниями, которые используют подобные схемы. Предприятия будут вынуждены уменьшить свою долю рынка либо уйти в тень. Поэтому часть игроков в 2025 году готовится к этому как к единственному способу выжить», — отметил Е. Бабаев.
Замдиректора ПЭК Вадим Филатов сообщил, что легальные компании-автоперевозчики собираются просить власти о внесении комплексных правок в систему регулирования отрасли с целью исключения недобросовестной конкуренции и стабилизации ситуации.