Треть грузовых автоперевозчиков в РФ могут обанкротиться из-за снижения рентабельности бизнеса

Материалы по теме

Компании могут отказаться от использования грузового транспорта в логистике

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2015. Грузовладельцы могут отказаться от использования автоперевозок в логистике и уйти к ...

Автоперевозчики ищут альтернативные маршруты

Кризис лишил грузовые компании местных клиентов ...

Службы такси несут убытки

Рентабельность автоперевозок заметно снизилась ...

Скорость движения грузовых составов на железной дороге в 2012 году снизилась на 1,2 км/ч

УрБК, Москва, 01.02.2013. Средняя скорость отправки грузовых составов в 2012 году составила 219 км/сут., или 9,1 км/ч, ...

Количество игроков на рынке грузоперевозок в РФ в кризис снизилось на 20—30%

УрБК, Москва, 06.04.2010. В 2009 году объем грузоперевозок автомобильным транспортом (5240,5 млн. т) составил 76,0% к ...