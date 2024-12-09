Квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц подешевели на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. По состоянию на 2 декабря средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 122 741 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости.



За неделю этот показатель вырос на 0,4%, а за месяц цены снизились на 0,8%.



Отметим, что средний срок экспозиции на «вторичке» сейчас составляет 129 дней.