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09.12.2024

Квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц подешевели на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. По состоянию на 2 декабря средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 122 741 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости.

За неделю этот показатель вырос на 0,4%, а за месяц цены снизились на 0,8%.

Отметим, что средний срок экспозиции на «вторичке» сейчас составляет 129 дней.
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