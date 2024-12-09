Квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц подешевели на 0,8%

По состоянию на 18 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 123 тыс. 228 руб. ...22.11.2024 Квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц подешевели на 0,3%
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2024. По состоянию на 18 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...14.11.2024 Квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за неделю подешевели на 0,4%
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2024. По состоянию на 11 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...15.08.2024 Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга снизился до 114 дней
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2024. За неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился на 1,6%, ...25.02.2020 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за последний месяц вырос на 2%
По состоянию на 10 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 72 тыс. 617 руб. ...