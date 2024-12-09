В Екатеринбурге смогут организовывать в зеленых зонах пространства для туристов

Гордума Екатеринбурга одобрила проект решения о введении в городе туристического налога. Об этом сообщает пресс-служба ...26.11.2024 Гордума одобрила проект решения о введении в Екатеринбурге турналога
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2024. Гордума Екатеринбурга одобрила проект решения о введении в городе туристического ...21.11.2024 Комиссия гордумы поддержала проект решения о введении в Екатеринбурге турналога
Комиссия по бюджету и экономической политике Екатеринбургской гордумы поддержала проект решения о введении ...21.11.2024 Комиссия гордумы поддержала проект решения о введении в Екатеринбурге турналога
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. Комиссия по бюджету и экономической политике Екатеринбургской гордумы поддержала проект ...13.04.2010 В Законе Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях» выявлены коррупциогенные факторы
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2010. Комитет по промышленной, аграрной политике и природопользованию Законодательного ...