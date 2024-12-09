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09.12.2024

В Екатеринбурге смогут организовывать в зеленых зонах пространства для туристов

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил с инициативой внести изменения в решение «Об особо охраняемых природных территориях», сообщает пресс-служба горадминистрации.

Соответствующий проект поступил на рассмотрение гордумы. Нововведения позволят муниципалитету организовывать в зеленых зонах прогулочные, спортивные, учебно-экскурсионные и научные пространства для туристов.

Напомним, что с января по октябрь 2024 года Средний Урал посетили почти 1 млн 612 тыс. гостей. К концу года этот показатель может превысить 2 млн человек.
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