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Сегодня, 17:43

ЦБ: жители Урала продолжают активно покупать готовую еду и автомобили

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. Банк России отмечает в августе-сентябре сохранение высокой потребительской активности жителей Урала в сфере приобретения готовых блюд и питания вне дома. Об этом говорится в докладе «Региональная экономика», опубликованном регулятором.

По оценкам аналитиков ЦБ, в отчетном периоде потребление на Урале в целом ускорилось после замедления роста в июле. Население увеличило приобретение как продуктов питания, так и непродовольственных товаров.

В частности, регулятор отмечает, что в августе продажи автомобилей были на максимальной отметке за последние три года, но в сентябре началось снижение.

«Вместе с тем торговые центры и продуктовые сети не отмечают значительного роста посещаемости и активности покупателей. По оценкам бизнеса, продолжается миграция спроса в сегмент онлайн-торговли», — говорится в документе.

Стоит отметить, что инфляция по данным Свердловскстата на Среднем Урале в сентябре составила 8,41%, замедлившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в августе — 8,71%).

Продовольственные товары за год подорожали на 9,26%, непродовольственные — на 5,75%, услуги — на 10,93%.

Потребительские цены в регионе в сентябре по сравнению с августом выросли на 0,64%.
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