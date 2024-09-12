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Годовая инфляция на Среднем Урале в сентябре замедлилась до 8,41%

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. Инфляция на Среднем Урале в сентябре составила 8,41%, замедлившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в августе — 8,71%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Продовольственные товары за год подорожали на 9,26%, непродовольственные — на 5,75%, услуги — на 10,93%.

Потребительские цены в регионе в сентябре по сравнению с августом выросли на 0,64%.
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