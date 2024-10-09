Банк России фиксирует острый дефицит кадров в сфере торговли на Урале

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. По состоянию на 4 октября 2024 года в Свердловской области официально зарегистрировано ...09.09.2024 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,46%
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. По состоянию на 6 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 9 тыс. ...05.09.2024 ЦБ отмечает признаки снижения напряженности на рынке труда в регионах Урала
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Банк России в июне 2024 года отметил признаки снижения напряженности на рынке труда в ...20.05.2024 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,46%
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. По состоянию на 20 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 9 тыс. 654 ...07.12.2023 Банк России зафиксировал рекордно низкий уровень безработицы на Урале
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Уровень безработицы на Урале в октябре 2023 года не изменился по сравнению с ...