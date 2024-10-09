Банк России фиксирует острый дефицит кадров в сфере торговли на Урале

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. Банк России в августе-сентябре фиксирует острый дефицит кадров в сфере торговли на Урале. Об этом говорится в докладе «Региональная экономика», опубликованном регулятором.



«В ходе опросов предприятия почти всех отраслей отмечают, что проблема дефицита кадров препятствует расширению производства. Наиболее острый дефицит соискателей отмечается в торговле», — говорится в документе.



Аналитики регулятора отмечают, что на территории присутствия Уральского ГУ Банка России, по данным служб занятости, напряженность на рынке труда несколько снизилась в части регистрируемого спроса на персонал рабочих профессий. Тем не менее, потребность предприятий в квалифицированных работниках снова выросла.



Напомним, что по состоянию на 4 октября 2024 года согласно данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области в регионе официально зарегистрировано 8 тыс. 634 гражданина, не имеющих постоянного заработка, а уровень официально зарегистрированной безработицы сейчас составляет 0,4%.