УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:44

В Екатеринбурге обсудили технологическую независимость России в производстве дорожной техники

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. Российское дорожное машиностроение получило уникальные возможности для развития. В ситуации, когда рынок фактически перестал быть конкурентным, российская отрасль по производству дорожной техники может значительно увеличить объемы производства. Об этом на панельной дискуссии «Технологическая независимость в дорожно-коммунальном машиностроении», которая состоялась в рамках проходящего в Екатеринбурге Международного форума и специализированной выставки «Дорога», рассказал заместитель начальника Управления строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Станислав Черторыжский.

«Сегодня российское машиностроение, особенно специализированное, имеет уникальную возможность для развития. По всей стране есть 60 крупных промышленных предприятий, способных обеспечить технологический путь от руды до готовой машины. Ослабление конкуренции дает им приток клиентов и открывает ранее занятые ниши.
Конечно, мы поддерживаем такие компании – этот курс был взят еще в 2014 году. Благодаря подобным мерам современный уровень локализации по специализированному машиностроению достиг 70%», — объяснил Станислав Черторыжский.

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов рассказал, что в течение последних восьми лет Екатеринбург закупает преимущественно российскую или белорусскую уборочную технику. На данный момент в распоряжении города находятся 790 специальных машин, и процент отечественных или дружественных среди них постепенно близится к 100%.

«За 6-8 лет работы с разными отечественными машинами у нас не возникло значимых претензий. Качество их сборки находится на хорошем уровне и дополняется удобством ремонта», — добавил заместитель главы Екатеринбурга.

Отметим, что пока в России наблюдается тенденция к снижению объемов производства дорожной техники. Как сообщает ассоциация «Росспецмаш», заводы строительно-дорожного машиностроения в августе отгрузили на российский рынок продукции на 5,1 млрд руб., что на 33,5% меньше, чем в 2023 году.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 17:43 Производство дорожных машин в России снизилось на треть

УрБК, Москва, 16.10.2024. Заводы строительно-дорожного машиностроения в августе отгрузили на российский рынок продукции ...

13.10.2023 Администрация Екатеринбурга закупила более 6 тыс. тонн реагентов для борьбы с гололедом на улицах города

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Администрация Екатеринбурга закупила более 3 тыс. т реагентов и почти 3,2 тыс. т ...

26.01.2021 Парк уборочной техники в Екатеринбурге изношен на 72%

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. Парк коммунальной техники для уборки Екатеринбурга изношен на 72%. Об этом 26 января ...

18.09.2012 Жителей Екатеринбурга ждут очередные неудобства в связи с ремонтом дорог

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2012. В Екатеринбурге будет проведен ремонт дорожного покрытия от улицы Технической до улицы ...

13.09.2012 Дорожные работы в Екатеринбурге продлятся до начала октября

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2012. В Екатеринбурге на данный момент завершены ремонтные работы на 80% объектов ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана18.09.2024Региону дали тепло27.09.2024Антон Переславцев: Жители получат тепло вовремя
Архив новостей
Октябрь 2024 (420)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (668)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18