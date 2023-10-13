В Екатеринбурге обсудили технологическую независимость России в производстве дорожной техники

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. Российское дорожное машиностроение получило уникальные возможности для развития. В ситуации, когда рынок фактически перестал быть конкурентным, российская отрасль по производству дорожной техники может значительно увеличить объемы производства. Об этом на панельной дискуссии «Технологическая независимость в дорожно-коммунальном машиностроении», которая состоялась в рамках проходящего в Екатеринбурге Международного форума и специализированной выставки «Дорога», рассказал заместитель начальника Управления строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Станислав Черторыжский.
«Сегодня российское машиностроение, особенно специализированное, имеет уникальную возможность для развития. По всей стране есть 60 крупных промышленных предприятий, способных обеспечить технологический путь от руды до готовой машины. Ослабление конкуренции дает им приток клиентов и открывает ранее занятые ниши.
Конечно, мы поддерживаем такие компании – этот курс был взят еще в 2014 году. Благодаря подобным мерам современный уровень локализации по специализированному машиностроению достиг 70%», — объяснил Станислав Черторыжский.
Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов рассказал, что в течение последних восьми лет Екатеринбург закупает преимущественно российскую или белорусскую уборочную технику. На данный момент в распоряжении города находятся 790 специальных машин, и процент отечественных или дружественных среди них постепенно близится к 100%.
«За 6-8 лет работы с разными отечественными машинами у нас не возникло значимых претензий. Качество их сборки находится на хорошем уровне и дополняется удобством ремонта», — добавил заместитель главы Екатеринбурга.
Отметим, что пока в России наблюдается тенденция к снижению объемов
производства дорожной техники. Как сообщает ассоциация «Росспецмаш», заводы строительно-дорожного машиностроения в августе отгрузили на российский рынок продукции на 5,1 млрд руб., что на 33,5% меньше, чем в 2023 году.