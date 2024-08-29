16 октября в пригородах Екатеринбурга возможны отключения электроэнергии

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2024. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонт 53 высоковольтных ...25.09.2017 На трассе М-5 «Урал» ограничат движение по развязке в районе села Патруши
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. ФКУ «Уралуправтодор» с 28 сентября по 01 ноября 2017 года ограничит движение по ...28.11.2014 В Свердловской области 9 поселков оказались под угрозой отключения от электричества из-за аварии
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2014. В Сысертском городском округе сегодня утром произошло технологическое нарушение в ...17.10.2011 Жители Ленинского района Екатеринбурга в очередной раз остались без электричества
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2011. Перебои с электроэнергией в Ленинском районе Екатеринбурга (улица Предельная) ...15.06.2010 В результате шквалистого ветра без электроэнергии в Свердловской области остались около 20 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2010. В результате шквалистого ветра на территориях Свердловской, Курганской, Челябинской ...