16 октября в пригородах Екатеринбурга возможны отключения электроэнергии

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. В целом ряде пригородов Екатеринбурга 16 октября 2024 года возможны отключения электроэнергии. Как сообщает официальный портал города, с 08:00 до 20:00 без света могут остаться Большой Исток, Большое Седельниково, Малое Седельниково, Бородулино, Патруши, Полевой, Октябрьский, в коллективных садах «Торфяник», «Хлебопродукт», «Озерки», «Надежда-2», «Дорожник», «Мираж», «Сатурн», «Родничок 1,2», «Лада», «Геолог», «Исеть 3», «Старт», «Община», «Медик», «Сантос», в поселках Космонавтов, Рудном и Шабры.



Перебои подачи электричества связаны с ремонтом одной из магистральных линий электропередач на 500 киловольт. Для проведения работ специалистам «Россети—Урал» потребуется отключить прилегающие объекты распределительной сети.



Ожидается, что ремонт повысит надежность электросетевой инфраструктуры.