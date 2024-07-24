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Вчера, 18:01

Положение о туристическом налоге в Екатеринбурге рассмотрит городская дума

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. Уже в октябре 2024 года в городскую думу Екатеринбурга будет направлен проект положения о введении в городе туристического налога. Новый сбор с приезжающих в город туристов может быть введен с 1 января 2024 года. Об этом заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«В Налоговый кодекс Российской Федерации с января вводится глава о туристическом налоге. Соответственно, муниципалитетам предоставляются новые возможности», — приводит слова градоначальника официальный сайт Екатеринбурга.

Туристический налог — обязательный платеж с выручки от гостиничной деятельности. Средства, получаемые от уплаты сбора, пойдут на развитие инфраструктуры Екатеринбурга, привлечение дополнительного туристического потока, организацию тематических мероприятий, усиление сферы гостеприимства и благоустройство туристических маршрутов.
По оценкам, за счет нового налога бюджет города может пополниться несколькими десятками миллионов рублей.

Окончательное решение о внедрении налога будет принимать городская дума Екатеринбурга в ноябре 2024 года.
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