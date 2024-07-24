Положение о туристическом налоге в Екатеринбурге рассмотрит городская дума

Введение туристического налога на Урале было бы несвоевременным решением. К такому выводу пришли члены Уральской ...24.07.2024 Михаил Мальцев: Введение туристического налога на Урале несвоевременно
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2024. Введение туристического налога на Урале было бы несвоевременным решением. К такому ...01.02.2024 Администрация Екатеринбурга благоустроит 17 дворов в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. В рамках программы благоустройства дворовых территорий в 2024 году будут выделены ...20.12.2022 Екатеринбургская дума приняла в окончательном чтении бюджет города на 2023 год
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. Городская дума Екатеринбурга во втором чтении рассмотрела и приняла бюджет города на ...21.01.2010 Екатеринбургская городская дума рассмотрит вопрос о предоставлении застройщику района «Академический» льгот по уплате земельного налога
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2010. Екатеринбургская городская дума рассмотрит вопрос о предоставлении застройщику района ...