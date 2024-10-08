На среднем Урале COVID-19 за неделю заразились 423 человека

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 7 по 13 октября COVID-19 заразилось 423 человека (неделей ранее — 349 человек).



За указанный период в регионе из-за коронавируса умер один человек, госпитализировано 47 свердловчан.



В целом по стране заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 4,7%. Так, с 30 сентября по 6 октября был выявлен 33 тыс. 518 случай, а с 23 по 29 сентября обнаружено 35 тыс. 689 заболевших.