УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:40

На среднем Урале COVID-19 за неделю заразились 423 человека

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 7 по 13 октября COVID-19 заразилось 423 человека (неделей ранее — 349 человек).

За указанный период в регионе из-за коронавируса умер один человек, госпитализировано 47 свердловчан.

В целом по стране заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 4,7%. Так, с 30 сентября по 6 октября был выявлен 33 тыс. 518 случай, а с 23 по 29 сентября обнаружено 35 тыс. 689 заболевших.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.10.2024 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразились 349 человек

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 30 сентября ...

18.09.2024 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразилось 490 человек

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 9 по 15 ...

10.09.2024 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразилось 387 человек

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю со 2 по 8 ...

03.09.2024 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразилось 403 человека

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 26 августа ...

17.10.2023 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразилось 320 человек

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 9 по 15 ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана18.09.2024Региону дали тепло
Архив новостей
Октябрь 2024 (368)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (668)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18