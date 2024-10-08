На среднем Урале COVID-19 за неделю заразились 423 человека

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 30 сентября ...18.09.2024 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразилось 490 человек
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 9 по 15 ...10.09.2024 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразилось 387 человек
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю со 2 по 8 ...03.09.2024 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразилось 403 человека
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 26 августа ...17.10.2023 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразилось 320 человек
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 9 по 15 ...