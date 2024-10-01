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Вчера, 17:22

На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразились 349 человек

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 30 сентября по 6 октября COVID-19 заразились 349 человек (неделей ранее — 599 человек).

За указанный период летальных случаев из-за коронавируса в регионе не зафиксировано, госпитализировано 43 свердловчанина.

В целом по стране заболеваемость COVID-19 снова уменьшилась. Так, с 23 по 29 сентября выявлено 35 тыс. 689 заболевших, а с 30 сентября по 6 октября — 33 тыс. 518.
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