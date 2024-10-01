На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразились 349 человек

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 23 по 29 ...24.09.2024 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразились 533 человека
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 16 по 22 ...18.09.2024 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразилось 490 человек
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 9 по 15 ...23.07.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 98 человек
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 15 по 21 ...02.07.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 157 человек
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 24 по 30 ...