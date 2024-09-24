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Вчера, 15:02

На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразились 599 человек

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 23 по 29 сентября COVID-19 заразились 599 человек (неделей ранее — 533 человека).

За указанный период в регионе зафиксировано два летальных случая из-за коронавируса, госпитализирован 51 свердловчанин.

В целом по стране заболеваемость COVID-19 уменьшилась. Так, с 16 по 22 сентября выявлено 36 тыс. 255 заболевших, а с 23 по 29 сентября — 35 тыс. 689.
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