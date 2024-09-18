На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразились 533 человека

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 16 по 22 сентября COVID-19 заразились 533 человека (неделей ранее — 490 человек).



За указанный период летальных случаев из-за коронавируса в регионе не зафиксировано, госпитализированы 30 свердловчан.



В целом по стране заболеваемость COVID-19 также выросла. Так, со 9 по 15 сентября выявлено 32 тыс. 083 заболевших, а с 16 по 22 сентября — 36 тыс. 255.