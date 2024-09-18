На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразились 533 человека

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 9 по 15 ...10.09.2024 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразилось 387 человек
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю со 2 по 8 ...03.09.2024 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразилось 403 человека
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 26 августа ...23.07.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 98 человек
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 15 по 21 ...16.07.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 152 человека
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 8 по 14 июля ...