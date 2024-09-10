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На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразилось 490 человек

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 9 по 15 сентября COVID-19 заразились 490 человек (неделей ранее — 387 человек).

За указанный период в регионе из-за коронавируса умерло три человека, госпитализированы 37 свердловчан.

В целом по стране заболеваемость COVID-19 выросла. Так, со 2 по 8 сентября выявлено 24 тыс. 895 заболевших, а с 9 по 15 сентября — 32 тыс. 083.
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