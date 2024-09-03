На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразилось 387 человек

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю со 2 по 8 сентября COVID-19 заразилось 387 человек (неделей ранее — 403 человека).



За указанный период в регионе из-за коронавируса умерло два человека, госпитализировано 30 свердловчан.



В целом по стране заболеваемость COVID-19 выросла. Так, с 26 августа по 1 сентября выявлено 21 тыс. 324 случая, а со 2 по 8 сентября — 24 тыс. 895.