На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразилось 387 человек

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 26 августа ...27.08.2024 На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю выросла более чем в 2,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 19 по 25 ...13.08.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразилось 195 человек
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 5 по 11 ...06.08.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразилось 188 человек
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 29 июля по 4 ...03.10.2023 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразилось 439 человек
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 25 сентября ...