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Вчера, 17:23

На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразилось 387 человек

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю со 2 по 8 сентября COVID-19 заразилось 387 человек (неделей ранее — 403 человека).

За указанный период в регионе из-за коронавируса умерло два человека, госпитализировано 30 свердловчан.

В целом по стране заболеваемость COVID-19 выросла. Так, с 26 августа по 1 сентября выявлено 21 тыс. 324 случая, а со 2 по 8 сентября — 24 тыс. 895.
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