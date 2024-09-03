На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразилось 403 человека

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 19 по 25 ...20.08.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразилось 133 человека
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 12 по 18 ...13.08.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразилось 195 человек
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 5 по 11 ...06.08.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразилось 188 человек
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 29 июля по 4 ...17.10.2023 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразилось 320 человек
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 9 по 15 ...