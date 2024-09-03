На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразилось 403 человека

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 26 августа по 1 сентября COVID-19 заразилось 403 человека (неделей ранее — 361 человек).



За указанный период в регионе из-за коронавируса умер один человек, госпитализировано 45 свердловчан.



В целом по стране заболеваемость COVID-19 также выросла. Так, с 19 по 25 августа был выявлен 17 тыс. 641 случай, а с 26 августа по 1 сентября — 21 тыс. 324.