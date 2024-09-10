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В России за последние три недели в 2,5 раза увеличилось количество штаммов COVID-19

УрБК, Москва, 13.09.2024. В России за последние три недели в 2,5 раза увеличилось количество штаммов COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«По данным молекулярно-генетического мониторинга, проводимого Роспотребнадзором, в последние две-три недели в Российской Федерации в 2,5 раза вырос удельный вес циркулирующих вариантoв штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, вхoдящих в сублинию FLiRT», — сказано в документе исследования.

В надзорном ведомстве отметили, что штаммы обладают изменениями, которые помогают им выжить в организме человека и уйти от иммунного ответа. При этом вирусные частицы продолжают заражать клетки тела. Это происходит из-за мутации в шиповидном белке.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом добавил, что за предыдущую неделю в России стало больше случаев заражения COVID-19. Заболеваемость увеличилась на 17,3%. Отмечается, что со 2 по 8 сентября медики положили в больницу 3 тыс.166 человек с коронавирусной инфекцией. Число пациентов, которые лежат в стационаре, увеличилось на 7%.

В Свердловской области за неделю со 2 по 8 сентября COVID-19 заразилось 387 человек (неделей ранее — 403 человека). За указанный период в регионе из-за коронавируса умерло два человека, госпитализировано 30 жителей области.
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