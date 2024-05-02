УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:01

В России средний чек на строительные товары в сентябре 2024 года вырос до 35,3 тыс. рублей

УрБК, Москва, 15.10.2024. За год стоимость товаров для ремонта и строительных работ выросла на 22,5%. Средний чек в этой категории в сентябре 2024 года составил 35,3 тыс. руб. Таковы данные проекта Life Pay, который занимается разработкой решений для автоматизации приема платежей.

Как пишет «Коммерсант», на данный момент ремонт двухкомнатной квартиры 55 квадратных метров обойдётся потребителю в сумму не менее 2,2 миллиона рублей, а трехкомнатной — до трех миллионов рублей соответственно, что на 7–10% больше год к году.

Это связано с повышением спроса на продукцию и ответное повышение цен со стороны поставщиков. Рост спроса, в свою очередь, обеспечивают те, кто приобрел первичное жилье около трех-четырех лет назад и теперь только начал ремонт. Стоит отметить, что по данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», с января по август 2024 года в России ввод жилья в эксплуатацию составил увеличился на 2% год к году и составил 71,3 млн кв. м.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.05.2024 Рост реальных доходов россиян в I квартале 2024 года составил 5,8%

По оценкам Росстата, рост реальных располагаемых доходов в РФ составил 5,8% в I квартале 2024 года, пишет ...

02.05.2024 Рост реальных доходов россиян в I квартале 2024 года составил 5,8%

УрБК, Москва, 02.05.2024. По оценкам Росстата, рост реальных располагаемых доходов в РФ составил 5,8% в I квартале 2024 ...

19.04.2024 Средняя стоимость авиаперелета в экономклассе по России выросла на 25% в I квартале 2024 года

УрБК, Москва, 19.04.2024. Средняя стоимость полета по России в экономклассе (в расчете на 1 тыс. км) в I квартале 2024 ...

27.02.2024 Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в январе составил 1,44 млн рублей

УрБК, Челябинск, 27.02.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в январе 2024 года составил ...

22.02.2024 Средний размер выданных в Свердловской области в январе 2024 года микрозаймов составил 9,17 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Средний размер выданных на Среднем Урале в течение января 2024 года микрозаймов ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана18.09.2024Региону дали тепло
Архив новостей
Октябрь 2024 (368)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (668)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18