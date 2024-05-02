В России средний чек на строительные товары в сентябре 2024 года вырос до 35,3 тыс. рублей

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По оценкам Росстата, рост реальных располагаемых доходов в РФ составил 5,8% в I квартале 2024 года, пишет ...

Рост реальных доходов россиян в I квартале 2024 года составил 5,8%

УрБК, Москва, 02.05.2024. По оценкам Росстата, рост реальных располагаемых доходов в РФ составил 5,8% в I квартале 2024 ...

Средняя стоимость авиаперелета в экономклассе по России выросла на 25% в I квартале 2024 года

УрБК, Москва, 19.04.2024. Средняя стоимость полета по России в экономклассе (в расчете на 1 тыс. км) в I квартале 2024 ...

Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в январе составил 1,44 млн рублей

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Средний размер выданных в Свердловской области в январе 2024 года микрозаймов составил 9,17 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Средний размер выданных на Среднем Урале в течение января 2024 года микрозаймов ...