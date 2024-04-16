В РФ объем оформленной ипотеки по итогам 2024 года может снизиться на 35%

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УрБК, Москва, 16.04.2024. Объем ипотечных выдач в России может сократиться на 30% в 2024 году, что сопоставимо с ...

Объем льготных ипотек в России может сократиться в 2024 году на 10-20%

Объем выдачи льготных ипотечных кредитов в России может снизиться на 10-20% в 2024 году, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь ...

Объем льготных ипотек в России может сократиться в 2024 году на 10-20%

УрБК, Москва, 12.04.2024. Объем выдачи льготных ипотечных кредитов в России может снизиться на 10-20% в 2024 году, ...

Чистая прибыль российских банков в 2024 году может достигнуть 3,5 трлн рублей

УрБК, Москва, 09.04.2024. В 2024 году чистая прибыль российских банков может составить от 3,1 трлн руб. до 3,5 трлн ...

«Эксперт РА»: Объем выдачи ипотеки в 2023 году в России вырастет на 2-4%

УрБК, Москва, 16.06.2023. Объем выдачи ипотеки в 2023 году вырастет на 2-4%, до 4,9-5 трлн руб. Такой прогноз выдвинула ...