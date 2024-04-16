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Вчера, 14:41

В РФ объем оформленной ипотеки по итогам 2024 года может снизиться на 35%

УрБК, Москва, 15.10.2024. В РФ объем оформленной ипотеки по итогам 2024 года может снизиться на 35% по сравнению с 2023 годом (7, 8 трлн руб.) и составить 5-5,2 трлн руб., пишет ТАСС со ссылкой на прогнозы аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

При этом отмечается, что наименьшее сокращение выдачи ипотеки ожидается в сегменте новостроек — на 25%. В остальных сегментах снижение может достигнуть 40%.

Аналитики также предполагают, что в ближайшие 12 месяцев цены на жилую недвижимость в РФ могут снизиться на 5-10%, а затем опять начнут расти. Такой динамике способствуют девелоперы и продавцы вторичного сегмента, которые сейчас проводят сделки купли-продажи по более низкой цене.
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