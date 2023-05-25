Свердловчане устроили кредитный бум

Жители Свердловской области охотнее берут кредиты по сравнению с прошлым годом: в регионе наблюдается рост показателей по задолженности и просрочке. Этот процесс касается всех видом займов, которые могут получить физические лица. В первую очередь эту тенденцию можно объяснить адаптацией людей к текущим экономическим условиям и психологической готовностью брать кредиты. Вдобавок этому способствуют низкая безработица и рост реальной заработной платы в ряде областей. Эти явления характерны для всей РФ в целом.



По данным Банка России, по состоянию на 1 мая общая задолженность по кредитам физических лиц-резидентов в Свердловской области достигла 851 млрд 246 млн руб. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 757 млрд 144 млн руб. Также вырос объем просроченной задолженности — с 29 млрд 984 млн руб. до 31 млрд 871 млн руб.



Уточним, что в данном случае имеются в виду все доступные физлицам виды кредитов: ипотека, автокредиты, кредитные карты, потребительские и так далее. Ранее УрБК писал о росте в отдельных сегментах, что может подтверждать обнаруженные Банком России тенденции. Например, выдача кредитных карт в январе-апреле выросла на 7,4% относительно аналогичного периода прошлого года, а объем автокредитов — на 42,9%.



Схожие тенденции наблюдаются по всей России. В мае банки выдали населению 1,41 трлн руб. кредитов. Это на 7,63% больше, чем в апреле. Всего же за январь-май выдача кредитов выросла на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение показателей наблюдалось во всех сегментах, но наибольшую динамику показали нецелевые кредиты и автокредитование — плюс 11,4% и плюс 8% соответственно. Об этом сообщается в исследовании Frank RG.



«Следует оговориться, что это номинальные показатели, и, если скорректировать их на накопленную с апреля 2021 года инфляцию в размере 21,3%, то реальный рост объемов выдач пока не достиг рекордной величины, но имеет все возможности превысить ее уже к середине лета. Объясняться это может адаптацией потребителей к макроэкономической ситуации, ростом потребительской уверенности, низкой безработицей и быстрым ростом реальной заработной платы. Заемщики готовы вновь наращивать долги, тратя заемные средства на воплощение своих целей», — приводят авторы исследования мнение независимого эксперта Дмитрия Тарасова.



Об изменении модели финансового поведения заемщиков говорят и в банках. Опрошенные Frank RG представители банковского сектора указывают, что люди стали «смелее» принимать решения о займах и имеют финансовую подушку безопасности.



О положительной динамике кредитования по стране также сообщает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Там рассказали, что в апреле-мае текущего года темпы роста по необеспеченным кредитам превышали 1%. Подобное увеличение два месяца подряд последний раз наблюдалось в конце 2021 года.



Авторы исследования предполагают, что повышение показателя связано с низкой безработицей. Они ожидают, что в 2023 году портфель необеспеченных кредитов вырастет на 15%, а при сохранении стабильных условий операционной среды — на 20%.



«Банки, специализирующиеся на развитии необеспеченного кредитования, обладают достаточно высоким уровнем капитализации, что позволит им активно наращивать выдачи без потери финансовой устойчивости», — предполагают аналитики.



Отмечается, что благодаря мерам поддержки розничное кредитование пострадало меньше других видов в прошлом году. В III квартале 2023 года Банк России ужесточит правила лимитирования, чтобы снизить потенциал роста необеспеченного кредитования. Но в АКРА считают, что нововведение окажет минимальное влияние на долговую нагрузку населения и уровень отказов по займам.



Но агентство ожидает, что из-за роста кредитной нагрузки может снизиться платежеспособность населения. Это связано с тем, что российские граждане имеют высокую долю расходов на приобретение товаров первой необходимости, если сравнивать с другими развитыми странами. Также они в меньшей степени обеспечены финансовыми и другими активами. Эти факторы указывают на повышенную зависимость кредитоспособности россиян от уровня скрытой безработицы и стабильности социальных выплат.



Добавим, что восстановительная активность в сегменте кредитования, вероятно, еще не завершена. Можно предположить, что в ближайшее время рост показателей продолжится. Попытки властей бороться с закредитованностью населения могут сбить динамику. Но если не случится каких-то крупных потрясений, то кредитная задолженность в Свердловской области и по стране в конце года будет обходить по показателям 2022 год.