В российском банковском секторе отмечен рост кредитования во всех сегментах

УрБК, Москва, 25.05.2023. По итогам апреля 2023 года во всех сегментах кредитования наблюдался рост. Об этом сообщается в Telegram-канале Банка России.



Ипотечный портфель вырос на 2,2%. Замедлилась выдача льготной ипотеки в пользу рыночной. Это может говорить о смещении спроса с первичного рынка на вторичный.



Показатель потребительского кредитования увеличился на 1,2%. Корпоративный кредитный портфель растет третий месяц подряд — в апреле он поднялся на 1,7%.



Объем средств населения в банках стал больше на 1,6%. Отчасти на это повлияло авансирование социальных платежей перед майскими праздниками и увеличение их объемов. Средства компании сокращаются второй месяц подряд (минус 1,5% в апреле) из-за крупных налоговых выплат.



В апреле прибыль банков составила 224 млрд руб. с доходностью на капитал в 21% в годовом выражении. Это ниже мартовского показателя в 330 млрд руб., что объясняется ростом отчислений в резервы и снижением основных доходов.