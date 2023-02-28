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В России ипотечный портфель за февраль вырос на 1,5%

УрБК, Москва, 22.03.2023. После традиционного январского замедления в феврале ипотечный портфель россиян вырос на 1,5%, что сопоставимо со среднемесячным темпом II полугодия 2022 года. При этом выдача льготных кредитов выросла на 64% по сравнению с январем. Наиболее востребованной оказалась «Семейная ипотека», на чью долю приходится 48% от всех льготных программ. Об этом говорится в докладе Банка России.

Потребительское кредитование пока повышается умеренными темпами — плюс 0,5%. Корпоративный кредитный портфель вернулся к росту в 1,5% после спада до минус 0,2% в январе. При этом сохраняется тенденция к девалютизации.

Объем средств населения в банках вырос на 2%, а средств организаций — на 1,1%. Основной приток обеспечили нефтегазовые компании.

В феврале прибыль банков составила 293 млрд руб., что на 14% превышает январский результат. В первую очередь это связано с валютной переоценкой на фоне ослабления рубля.

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