В Свердловской области на 63% вырос общий объем выданных за четыре месяца потребительских кредитов

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. За январь-апрель 2023 года в Свердловской области было выдано 42,1 млрд руб. потребительских кредитов. Это на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Схожие тенденции наблюдаются по России. Объем выданных потребительских кредитов в стране вырос на 57,6% по сравнению с прошлым годом: с 0,77 трлн руб. до 1,22 трлн руб.
«Объем выданных потребительских кредитов в первые месяцы текущего года серьезно увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась. Стоит отметить и динамику среднего чека потребкредита, который существенно вырос за последнее время, достигнув рекордных значений нынешней весной», — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. В Свердловской области средний размер выданных в декабре 2020 года потребительских ...25.12.2019 Средний размер выданных потребительских кредитов в Свердловской области сократился на 7,6%
Средний размер выданных потребительских кредитов после введения показателя долговой нагрузки (ПДН) в Свердловской ...25.12.2019 Средний размер выданных потребительских кредитов в Свердловской области сократился на 7,6%
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Средний размер выданных потребительских кредитов после введения показателя долговой ...14.11.2017 За девять месяцев 2017 года объемы потребкредитования в Челябинской области выросли на 37,1%
УрБК, Челябинск, 14.11.2017. За первые девять месяцев в Челябинской области было выдано потребительских кредитов на ...14.11.2017 По итогам девяти месяцев в Свердловской области объемы потребкредитования выросли на 34%
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. За первые девять месяцев в Свердловской области было выдано потребительских кредитов на ...