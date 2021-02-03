В Свердловской области на 63% вырос общий объем выданных за четыре месяца потребительских кредитов

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. За январь-апрель 2023 года в Свердловской области было выдано 42,1 млрд руб. потребительских кредитов. Это на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Схожие тенденции наблюдаются по России. Объем выданных потребительских кредитов в стране вырос на 57,6% по сравнению с прошлым годом: с 0,77 трлн руб. до 1,22 трлн руб.



«Объем выданных потребительских кредитов в первые месяцы текущего года серьезно увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась. Стоит отметить и динамику среднего чека потребкредита, который существенно вырос за последнее время, достигнув рекордных значений нынешней весной», — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.