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ГК «КОРТРОС» сохранила лидирующую позицию в топ-5 застройщиков на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. ГК «КОРТРОС» сохранила лидирующую позицию в топ-5 застройщиков на Среднем Урале по масштабам проекта. В Свердловской области компания представлена АО СЗ «РСГ-Академическое» — мастер-девелопером восьмого района Екатеринбурга.

Так, по данным сервиса «Единый ресурс застройщиков», на 1 октября 2024 года ГК «КОРТРОС» возглавляет рейтинг с проектом ЖК «Академический», в котором построено 22 дома на 5 тыс. 923 квартиры, площадью 326 тыс. 753 кв. м.

Ранее стало известно, что в 2025 году ГК «КОРТРОС» планирует приступить к освоению нового масштабного проекта на Октябрьском острове Калининграда. Об этом заявил генеральный директор компании Станислав Киселев на открытии стенда девелопера в рамках международной выставки-форума 100+ TechnoBuild 2024 в Екатеринбурге.
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