ГК «КОРТРОС» сохранила лидирующую позицию в топ-5 застройщиков на Среднем Урале

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ГК «КОРТРОС» застроит 7 гектаров на Октябрьском острове в Калининграде

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В 2025 году ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ ...

ГК «КОРТРОС» заняла второе место в топе застройщиков Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») заняла ...

ГК «КОРТРОС» стала первой по объему ввода жилья в Свердловской области в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. В рамках конференции Уральского федерального округа «Многоквартирное строительство: ...

ГК «КОРТРОС» вошла в пятерку лидеров по объему продаж новостроек за 2023 год в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») вошла в ...

ГК «КОРТРОС» возглавила рейтинг свердловских застройщиков по вводу жилья

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. По итогам 2023 года рейтинг свердловских девелоперов по вводу жилья вновь возглавило АО ...