ГК «КОРТРОС» вошла в ТОП-15 девелоперов России по объему ввода жилья

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ГК «КОРТРОС» заняла второе место в топе застройщиков Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») заняла ...

ГК «КОРТРОС» вошла в пятерку лидеров по объему продаж новостроек за 2023 год в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») вошла в ...

ГК «КОРТРОС» возглавила рейтинг свердловских застройщиков по вводу жилья

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. По итогам 2023 года рейтинг свердловских девелоперов по вводу жилья вновь возглавило АО ...

ГК «КОРТРОС» снова вошла в топ-10 российских застройщиков по объему ввода жилья

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. ГК «КОРТРОС» (в Екатеринбурге представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») вошла в десятку ...

«КОРТРОС» попал в топ-20 застройщиков по объему ввода жилья

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2017. Группа компаний «КОРТРОС» (правопреемник ГК «РЕНОВА-СтройГруп») вошла в топ-20 рейтинга ...