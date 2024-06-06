УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:22

ГК «КОРТРОС» вошла в ТОП-15 девелоперов России по объему ввода жилья

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. ГК «КОРТРОС» заняла 15-е место среди 5 тыс. 777 строительных компаний РФ по накопленному вводу жилья согласно итогам сентябрьского рейтинга застройщиков независимого портала «ЕРЗ».

При оценке каждой компании учитываются жилые комплексы и проекты с апартаментами, введенные в эксплуатацию в период с 1 января 2016 года по текущую дату публикации актуального рейтинга. Для жилых домов в расчет берется фактическая жилая площадь по проектным декларациям, исключая балконы, лоджии, веранды и террасы. В апарт-проектах — площадь апартаментов в общей площади здания.

ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое»), согласно данной методологии, за 8,5 года (с января 2016 года по сентябрь 2024 года) ввела в эксплуатацию свыше 1,82 млн кв. м жилья в 123 многоквартирных домах и восьми апарт-комплексах. В стране за обозначенный период суммарно было построено 329,9 млн кв. м жилья: 37 тыс. 748 домов и 483 объекта с апартаментами.

«Опыт, которым «КОРТРОС» обладает на сегодняшний день, — редкое явление на девелоперском рынке России. Почти за 20 лет работы мы не просто строили дома, мы создавали с нуля целые административные единицы в городах с комфортной средой для жизни, в которой учтено все: транспортные развязки, социальные и медицинские объекты, парки, скверы, досуговые, спортивные и культурные центры и т. д. Благодаря визионерскому принципу нашей главной стратегии — «формировать тренды и продукт, который будет актуален надолго» — комфортно жить в наших проектах сможет не одно поколение», — сообщил генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

Отметим, что ГК «КОРТРОС» работает на российском девелоперском рынке с 2005 года и за это время реализовала более 4 млн кв. м жилья в восьми регионах РФ. В ближайшее время компания планирует построить еще около 6 млн кв. м. На данный момент в фазе активного строительства находится порядка 700 тыс. кв. м жилья. В начале октября девелопер также объявил, что летом 2025 года планирует выйти на площадку нового проекта в Калининграде, где запланировано более чем 100 тыс. кв. м жилья, два гостиничных комплекса на 17 тыс. кв. м и объекты коммерческой и торговой инфраструктуры на 10 тыс. кв. м.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.06.2024 ГК «КОРТРОС» заняла второе место в топе застройщиков Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») заняла ...

19.02.2024 ГК «КОРТРОС» вошла в пятерку лидеров по объему продаж новостроек за 2023 год в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») вошла в ...

15.01.2024 ГК «КОРТРОС» возглавила рейтинг свердловских застройщиков по вводу жилья

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. По итогам 2023 года рейтинг свердловских девелоперов по вводу жилья вновь возглавило АО ...

07.09.2023 ГК «КОРТРОС» снова вошла в топ-10 российских застройщиков по объему ввода жилья

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. ГК «КОРТРОС» (в Екатеринбурге представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») вошла в десятку ...

17.03.2017 «КОРТРОС» попал в топ-20 застройщиков по объему ввода жилья

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2017. Группа компаний «КОРТРОС» (правопреемник ГК «РЕНОВА-СтройГруп») вошла в топ-20 рейтинга ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана
Архив новостей
Октябрь 2024 (133)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18