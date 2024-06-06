ГК «КОРТРОС» вошла в ТОП-15 девелоперов России по объему ввода жилья

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. ГК «КОРТРОС» заняла 15-е место среди 5 тыс. 777 строительных компаний РФ по накопленному вводу жилья согласно итогам сентябрьского рейтинга
застройщиков независимого портала «ЕРЗ».
При оценке каждой компании учитываются жилые комплексы и проекты с апартаментами, введенные в эксплуатацию в период с 1 января 2016 года по текущую дату публикации актуального рейтинга. Для жилых домов в расчет берется фактическая жилая площадь по проектным декларациям, исключая балконы, лоджии, веранды и террасы. В апарт-проектах — площадь апартаментов в общей площади здания.
ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое»), согласно данной методологии, за 8,5 года (с января 2016 года по сентябрь 2024 года) ввела в эксплуатацию свыше 1,82 млн кв. м жилья в 123 многоквартирных домах и восьми апарт-комплексах. В стране за обозначенный период суммарно было построено 329,9 млн кв. м жилья: 37 тыс. 748 домов и 483 объекта с апартаментами.
«Опыт, которым «КОРТРОС» обладает на сегодняшний день, — редкое явление на девелоперском рынке России. Почти за 20 лет работы мы не просто строили дома, мы создавали с нуля целые административные единицы в городах с комфортной средой для жизни, в которой учтено все: транспортные развязки, социальные и медицинские объекты, парки, скверы, досуговые, спортивные и культурные центры и т. д. Благодаря визионерскому принципу нашей главной стратегии — «формировать тренды и продукт, который будет актуален надолго» — комфортно жить в наших проектах сможет не одно поколение», — сообщил генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.
Отметим, что ГК «КОРТРОС» работает на российском девелоперском рынке с 2005 года и за это время реализовала более 4 млн кв. м жилья в восьми регионах РФ. В ближайшее время компания планирует построить еще около 6 млн кв. м. На данный момент в фазе активного строительства находится порядка 700 тыс. кв. м жилья. В начале октября девелопер также объявил
, что летом 2025 года планирует выйти на площадку нового проекта в Калининграде, где запланировано более чем 100 тыс. кв. м жилья, два гостиничных комплекса на 17 тыс. кв. м и объекты коммерческой и торговой инфраструктуры на 10 тыс. кв. м.