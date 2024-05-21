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ГК «КОРТРОС» заняла второе место в топе застройщиков Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») заняла второе место в топе застройщиков на Среднем Урале. По данным портала «Единый ресурс застройщиков» на 1 июня 2024 года, в работе у девелопера находится 281 тыс. 101 кв. м. жилья.

Ранее ГК «КОРТРОС» была награждена двумя дипломами в рамках конференции Уральского федерального округа «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы». Первый диплом компания — основатель восьмого района Екатеринбурга получила за лидирующую позицию по объему ввода жилья в 2023 году в Свердловской области — 142 тыс. 189 кв. м. Второго диплома девелопер удостоился за внедрение цифровых энергоэффективных решений, повышающих качество жилья.

Отметим, что девелопер проекта «Академический» попадает на первые строки различных рейтингов не первый год. Так, в 2023 году строители восьмого района уральской столицы занимали лидирующие позиции среди российских девелоперов по объему ввода жилья в 2023 году. По данным портала «ЕРЗ», в феврале 2023 года компания поднялась на пять пунктов в рейтинге по сравнению с предшествующим периодом и заняла 14-е место в топ-15 крупнейших застройщиков страны. Тогда группа компаний «КОРТРОС» в регионах своего присутствия ввела без малого 338 тыс. кв. м. жилья.
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