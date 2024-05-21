ГК «КОРТРОС» заняла второе место в топе застройщиков Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. В рамках конференции Уральского федерального округа «Многоквартирное строительство: ...19.02.2024 ГК «КОРТРОС» вошла в пятерку лидеров по объему продаж новостроек за 2023 год в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») вошла в ...15.01.2024 ГК «КОРТРОС» возглавила рейтинг свердловских застройщиков по вводу жилья
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. По итогам 2023 года рейтинг свердловских девелоперов по вводу жилья вновь возглавило АО ...13.10.2023 Компания «Атомстройкомплекс» заняла первое место в рейтинге застройщиков Среднего Урала по объему ввода жилья
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Компания «Атомстройкомплекс» заняла первое место по объему ввода жилья в Свердловской ...13.10.2023 Девелопер Академического района Екатеринбурга занял второе место в Свердловской области по объему ввода жилья в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. ГК «КОРТРОС» заняла второе место в рейтинге застройщиков Свердловской области в 2023 ...