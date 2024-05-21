ГК «КОРТРОС» заняла второе место в топе застройщиков Свердловской области

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ГК «КОРТРОС» стала первой по объему ввода жилья в Свердловской области в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. В рамках конференции Уральского федерального округа «Многоквартирное строительство: ...

ГК «КОРТРОС» вошла в пятерку лидеров по объему продаж новостроек за 2023 год в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») вошла в ...

ГК «КОРТРОС» возглавила рейтинг свердловских застройщиков по вводу жилья

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. По итогам 2023 года рейтинг свердловских девелоперов по вводу жилья вновь возглавило АО ...

Компания «Атомстройкомплекс» заняла первое место в рейтинге застройщиков Среднего Урала по объему ввода жилья

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Компания «Атомстройкомплекс» заняла первое место по объему ввода жилья в Свердловской ...

Девелопер Академического района Екатеринбурга занял второе место в Свердловской области по объему ввода жилья в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. ГК «КОРТРОС» заняла второе место в рейтинге застройщиков Свердловской области в 2023 ...