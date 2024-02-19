ГК «КОРТРОС» стала первой по объему ввода жилья в Свердловской области в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») вошла в ...15.01.2024 ГК «КОРТРОС» возглавила рейтинг свердловских застройщиков по вводу жилья
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. По итогам 2023 года рейтинг свердловских девелоперов по вводу жилья вновь возглавило АО ...13.10.2023 Девелопер Академического района Екатеринбурга занял второе место в Свердловской области по объему ввода жилья в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. ГК «КОРТРОС» заняла второе место в рейтинге застройщиков Свердловской области в 2023 ...29.07.2022 ГК «КОРТРОС» заняла первое место среди застройщиков Свердловской области по вводу жилья в 2021 году
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2022. В Екатеринбурге 26 июля состоялась 21-я региональная конференция «Многоквартирное ...17.03.2017 «КОРТРОС» попал в топ-20 застройщиков по объему ввода жилья
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2017. Группа компаний «КОРТРОС» (правопреемник ГК «РЕНОВА-СтройГруп») вошла в топ-20 рейтинга ...