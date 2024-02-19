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ГК «КОРТРОС» стала первой по объему ввода жилья в Свердловской области в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. В рамках конференции Уральского федерального округа «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» состоялось награждение лидеров по вводу жилья в регионах УрФО в 2023 году, а также победителей в номинациях премии «ТОП ЖК-2024».

Группа компаний «КОРТРОС» (на Среднем Урале представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») была награждена двумя дипломами. Первый диплом компания — основатель восьмого района Екатеринбурга получила за лидирующую позицию по объему ввода жилья в 2023 году в Свердловской области — 142 тыс. 189 кв. м.

«Такие показатели свидетельствуют о том, что Академический район Екатеринбурга востребован, поскольку существует прямая взаимосвязь между объемом вводимого в эксплуатацию жилья и успешностью проекта», — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Второй диплом девелопер получил за внедрение цифровых энергоэффективных решений, повышающих качество жилья.

«Вся наша команда нацелена на то, чтобы строить больше, лучше и качественнее. Награды — это наша общая заслуга», — финализировал Сергей Ланцов.
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