ГК «КОРТРОС» стала первой по объему ввода жилья в Свердловской области в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. В рамках конференции Уральского федерального округа «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» состоялось награждение лидеров по вводу жилья в регионах УрФО в 2023 году, а также победителей в номинациях премии «ТОП ЖК-2024».



Группа компаний «КОРТРОС» (на Среднем Урале представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») была награждена двумя дипломами. Первый диплом компания — основатель восьмого района Екатеринбурга получила за лидирующую позицию по объему ввода жилья в 2023 году в Свердловской области — 142 тыс. 189 кв. м.



«Такие показатели свидетельствуют о том, что Академический район Екатеринбурга востребован, поскольку существует прямая взаимосвязь между объемом вводимого в эксплуатацию жилья и успешностью проекта», — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.



Второй диплом девелопер получил за внедрение цифровых энергоэффективных решений, повышающих качество жилья.



«Вся наша команда нацелена на то, чтобы строить больше, лучше и качественнее. Награды — это наша общая заслуга», — финализировал Сергей Ланцов.