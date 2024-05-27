ГК «КОРТРОС» стала лидером по вводу жилья в Свердловской области в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») заняла первое место по объему ввода жилья на Среднем Урале в 2023 году. В рамках конференции девелоперов Уральского федерального округа «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» компания получила два диплома.



Одна из наград была вручена за максимальный показатель по вводу жилья среди застройщиков, работающих на территории Свердловской области. ГК «КОРТРОС» победила с показателем 142,2 тыс. кв. м. Вторая награда была вручена застройщику за внедрение лучших решений, повышающих потребительскую привлекательность жилья в регионе, сообщает пресс-служба девелопера.



«Наша команда из Екатеринбурга традиционно уже третий год подряд является лидером по вводу жилья в Свердловской области. Эта и другие награды говорят, что мы идем в правильном направлении. Безусловно, объем введенного жилья — важнейший показатель, но, прежде всего, мы нацелены на создание качественного современного продукта. Этот критерий подтверждает наша вторая награда. Эксперты высоко оценили наши проекты за энергоэффективные решения и решения, связанные с цифровизацией и планировочными конструкциями в квартирах и на придомовой территории. Наша работа в Екатеринбурге продолжается. В планах создание нового района города, где будет возведено около 4,5 млн кв. м жилья, социальной и коммерческой инфраструктуры», — отметил генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.



Напомним, что один из основных проектов ГК «КОРТРОС» — Академический район, который является крупнейшим в Европе проектом комплексного освоения территории. Он рассчитан на проживание 325 тыс. человек, и до 2026 года здесь планируется построить еще 13 млн кв. м. недвижимости, из них — 9 млн кв. м. придется на жилые помещения, 4,2 млн кв. м. займет нежилая недвижимость.