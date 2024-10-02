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В Екатеринбургском музее ИЗО 16 октября пройдет лекция «1 и 3 предмета: где начинается искусство?»

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) 16 октября пройдет лекция «1 и 3 предмета: где начинается искусство?» в рамках параллельной программы к выставке современного удмуртского художника Алексея Чернышова. Мероприятие начнется в 18.30 в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5, сообщает пресс-служба музея.

Лекция будет посвящена концептуальному вопросу — «Что есть искусство?». Автор лекции, куратор выставки «Образы и подобия. Алексей Чернышов. Живопись, графика, объекты», научный сотрудник сектора русского искусства ЕМИИ Алина Хионина отмечает, что классическое представление об искусстве рушилось не один раз, начиная с фовистов и кубистов. Однако настоящим скандалом и «точкой невозврата» в этом вопросе стал знаменитый «Фонтан» Марселя Дюшана.

«Любой ли предмет, размещенный в пространстве музея или галереи, может быть искусством? Какова роль художника и насколько он должен преобразовать предмет или контекст вокруг него, чтобы он стал художественным высказыванием?» На эти вопросы автор вместе со слушателями попробует ответить, обратившись к знаковым работам концептуального искусства, чтобы найти неуловимую формулу, отделяющую обычную вещь от классического экспоната.
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