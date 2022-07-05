Свердловские власти проведут дни культуры Вьетнама для укрепления международных отношений

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. Свердловские власти проведут дни культуры Вьетнама на Среднем Урале для укрепления международных отношений. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Решение об этом было принято 11 октября во время встречи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и нового генерального консула Вьетнама Нгуен Май Хыонг. Она предложила организовать концерт этнических музыкальных ансамблей из Вьетнама при проведении дней культуры на Среднем Урале. Глава региона добавил, что государствам необходимо укреплять связи в туристической сфере. Губернатор пригласил вьетнамские туристические компании презентовать свои услуги на тематических выставках, которые будут проходить с уральской столице.



«Наши предприятия заинтересованы в наращивании сотрудничества с вьетнамскими партнерами, прежде всего в энергетике, машиностроении, горнодобывающей промышленности, информационных технологиях и здравоохранении. Большой потенциал видим в научно-образовательной сфере. Еще одно наше предложение — провести в Свердловской области дни культуры Вьетнама. Интересен был бы также фестиваль вьетнамской кухни», — отметил Евгений Куйвашев.