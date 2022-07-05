УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:24

Свердловские власти проведут дни культуры Вьетнама для укрепления международных отношений

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. Свердловские власти проведут дни культуры Вьетнама на Среднем Урале для укрепления международных отношений. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Решение об этом было принято 11 октября во время встречи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и нового генерального консула Вьетнама Нгуен Май Хыонг. Она предложила организовать концерт этнических музыкальных ансамблей из Вьетнама при проведении дней культуры на Среднем Урале. Глава региона добавил, что государствам необходимо укреплять связи в туристической сфере. Губернатор пригласил вьетнамские туристические компании презентовать свои услуги на тематических выставках, которые будут проходить с уральской столице.

«Наши предприятия заинтересованы в наращивании сотрудничества с вьетнамскими партнерами, прежде всего в энергетике, машиностроении, горнодобывающей промышленности, информационных технологиях и здравоохранении. Большой потенциал видим в научно-образовательной сфере. Еще одно наше предложение — провести в Свердловской области дни культуры Вьетнама. Интересен был бы также фестиваль вьетнамской кухни», — отметил Евгений Куйвашев.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил новые направления сотрудничества региона с Казахстаном

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе промышленной выставки ...

25.12.2018 Власти Южного Урала обсудили с генконсулом Вьетнама возможность открытия прямого авиарейса из Челябинска

УрБК, Челябинск, 25.12.2018. Борис Дубровский и генконсул Вьетнама в Екатеринбурге Нго Фыонг Нги обсудили перспективы ...

19.10.2012 Денис Паслер обсудил с делегацией Вьетнама участие республики в выставке «Иннопром-2013»

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2012. Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер провел встречу с ...

05.05.2011 В Подмосковье задержано более 500 нелегалов из Вьетнама

510 нелегальных мигрантов из Вьетнама задержано в ходе совместной операции ФМС, ФСБ и полиции в подмосковной Малаховке, ...

25.02.2011 В марте 2011 года в Екатеринбург прибудет новый генеральный консул Вьетнама Нтуен Куанг Вынь

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2011. Глава Екатеринбурга Евгений Порунов и глава администрации города Александр Якоб ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана18.09.2024Региону дали тепло
Архив новостей
Октябрь 2024 (319)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18