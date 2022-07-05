Свердловские власти проведут дни культуры Вьетнама для укрепления международных отношений

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе промышленной выставки ...25.12.2018 Власти Южного Урала обсудили с генконсулом Вьетнама возможность открытия прямого авиарейса из Челябинска
УрБК, Челябинск, 25.12.2018. Борис Дубровский и генконсул Вьетнама в Екатеринбурге Нго Фыонг Нги обсудили перспективы ...19.10.2012 Денис Паслер обсудил с делегацией Вьетнама участие республики в выставке «Иннопром-2013»
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2012. Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер провел встречу с ...05.05.2011 В Подмосковье задержано более 500 нелегалов из Вьетнама
510 нелегальных мигрантов из Вьетнама задержано в ходе совместной операции ФМС, ФСБ и полиции в подмосковной Малаховке, ...25.02.2011 В марте 2011 года в Екатеринбург прибудет новый генеральный консул Вьетнама Нтуен Куанг Вынь
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2011. Глава Екатеринбурга Евгений Порунов и глава администрации города Александр Якоб ...