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ПНТЗ принял участие в организации фестиваля детского творчества «ТЕХНО-КВЕСТ 2023»

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), выступил одним из организаторов фестиваля детского технического творчества «ТЕХНО-КВЕСТ 2023».

Как сообщает пресс-служба предприятия, в мероприятии, которое пройдет в совмещенном — очном и дистанционном — формате, примут участие 180 дошкольников и их родителей, а также более 60 педагогов. Всего в очном формате фестиваль посетит более 400 человек.

«Мероприятие направлено на развитие познавательных способностей и инженерно-конструкторских навыков детей, воспитание уважения к труду, знакомство с туристическими локациями и объектами России. В этом году тема квеста — «Родные просторы: от истоков до современности», — говорится в сообщении.

Совместные команды детей и родителей будут участвовать в четырех треках: техно-выставка «Увлекательные места России», мастерская «Туристические локации России», выставка пособий «Знакомство с Россией», выставка творческих работ тактильных моделей «Самоцветное кольцо Урала» на базе «Инклюзивной творческой лаборатории Свердловской области».

Победители и призеры «ТЕХНО-КВЕСТА 2023» определятся по результатам оценки выставочных работ участников. На фестивале будет работать мастерская ПНТЗ, где дети и взрослые при помощи масштабного деревянного конструктора смогут построить элементы трубопрокатного цеха, а также пообщаться и сделать памятное фото с металлургами.

По словам директора по управлению персоналом ПНТЗ Натальи Бабилуровой, ПНТЗ активно занимается ранней профориентацией и поддерживает мероприятия, в ходе которых дети учатся создавать что-то новое и параллельно получают познавательные, игровые, трудовые и социальные навыки.

«Мы демонстрируем подрастающему поколению важность производства, ориентируем на технические дисциплины, знакомим с ПНТЗ и его значением для города. Возможно, именно техно-квест поможет сформировать у дошкольников представление о будущей профессиональной жизни», — отметила она.

По мнению начальника Управления образования городского округа Первоуральск Ирины Гильмановой, фестиваль «ТЕХНО-КВЕСТ» — сочетание зрелищности мероприятий с глубоким содержанием. Она отметила, что это возможность представить разным аудиториям оборудование, которое используется для образовательной деятельности в детских садах, демонстрация достижений в области научно-технического детского творчества, повышение значимости инженерных профессий для развития Уральского региона.

Отмечается, что фестиваль проводится в Первоуральске с 2015 года по инициативе МАДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида». На первом этапе мероприятие проходило в рамках одного объединения детских садов, позднее оно стало городским и региональным, а с 2021 года — всероссийским. В последние годы фестиваль проводится при поддержке Инновационного культурного центра, Института развития образования и Управления образования городского округа Первоуральск и является площадкой для обмена передовым педагогическим опытом, укрепляет взаимодействие по внедрению инновационных технологий и новейшего оборудования в образовательную деятельность.

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