ПНТЗ принял участие в проведении экологического квеста «Чистые Игры» в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...11.04.2023 ПНТЗ поддержал экологический квест «Чистые Игры» в Первоуральске
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...21.09.2022 В Первоуральске генеральным спонсором всероссийского командного экологического квеста «Чистые Игры» стал ПНТЗ
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...16.09.2021 ПНТЗ принял участие в организации экологического квеста «Чистые Игры. Герои Чусовой» в Первоуральске
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2021. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную металлургическую компанию ...11.05.2021 В Первоуральске при поддержке ПНТЗ состоялся экологический квест «Чистые игры»
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Первоуральске при поддержке Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) состоялся ...