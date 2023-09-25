ПНТЗ принял участие в проведении экологического квеста «Чистые Игры» в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 18.09.24. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стал одним из партнеров экологического квеста «Чистые Игры» в Первоуральске. Организатором мероприятия по традиции выступило общественное движение «Город Первых», деятельность которого с момента основания поддерживает завод.



«Экологический квест «Чистые Игры» проводится почти в 700 городах по всему миру. При финансовой и информационной поддержке нашего предприятия движение «Город Первых» организует эти соревнования в Первоуральске уже в 12 раз. Накопленный опыт позволяет нашим активистам не просто проводить такой квест в городе присутствия, но и обучать других эковолонтеров по всей стране и за ее пределами, а также выступать их наставниками. Таким образом мы снижаем негативное воздействие на окружающую среду и транслируем экологические ценности на большую территорию», — цитирует пресс-служба предприятия управляющего директора ПНТЗ Владимира Топорова.



Мероприятие прошло в микрорайоне Магнитка. Участие в «Чистых Играх» приняли более 100 человек, включая 30 сотрудников ПНТЗ. За 1,5 часа соревнований участники собрали почти 8 т отходов — это рекордное количество за все годы проведения квеста.



В ходе квеста участники не только собирали и сортировали мусор, но и участвовали в викторине, а также выполняли задания, за которые начислялись баллы. Победители квеста получили памятные призы.