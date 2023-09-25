УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:43

ПНТЗ принял участие в проведении экологического квеста «Чистые Игры» в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 18.09.24. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стал одним из партнеров экологического квеста «Чистые Игры» в Первоуральске. Организатором мероприятия по традиции выступило общественное движение «Город Первых», деятельность которого с момента основания поддерживает завод.

«Экологический квест «Чистые Игры» проводится почти в 700 городах по всему миру. При финансовой и информационной поддержке нашего предприятия движение «Город Первых» организует эти соревнования в Первоуральске уже в 12 раз. Накопленный опыт позволяет нашим активистам не просто проводить такой квест в городе присутствия, но и обучать других эковолонтеров по всей стране и за ее пределами, а также выступать их наставниками. Таким образом мы снижаем негативное воздействие на окружающую среду и транслируем экологические ценности на большую территорию», — цитирует пресс-служба предприятия управляющего директора ПНТЗ Владимира Топорова.

Мероприятие прошло в микрорайоне Магнитка. Участие в «Чистых Играх» приняли более 100 человек, включая 30 сотрудников ПНТЗ. За 1,5 часа соревнований участники собрали почти 8 т отходов — это рекордное количество за все годы проведения квеста.

В ходе квеста участники не только собирали и сортировали мусор, но и участвовали в викторине, а также выполняли задания, за которые начислялись баллы. Победители квеста получили памятные призы.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.09.2023 При поддержке ПНТЗ в рамках экоквеста в Первоуральске собрали почти 6 тонн мусора

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...

11.04.2023 ПНТЗ поддержал экологический квест «Чистые Игры» в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...

21.09.2022 В Первоуральске генеральным спонсором всероссийского командного экологического квеста «Чистые Игры» стал ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...

16.09.2021 ПНТЗ принял участие в организации экологического квеста «Чистые Игры. Герои Чусовой» в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2021. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную металлургическую компанию ...

11.05.2021 В Первоуральске при поддержке ПНТЗ состоялся экологический квест «Чистые игры»

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Первоуральске при поддержке Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) состоялся ...

Популярные новости
20.08.2024Комфортные города22.08.2024Наращивание мощностей21.08.2024Илья Полянских: Парк должен быть местом отдыха для всех23.08.2024Илья Полянских: Парк должен быть местом отдыха для всех23.08.2024Окно инвестиций
Архив новостей
Сентябрь 2024 (414)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18