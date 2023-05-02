При поддержке ПНТЗ в рамках экоквеста в Первоуральске собрали почти 6 тонн мусора

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), присоединился к экологическим соревнованиям по сбору и сортировке мусора «Чистые Игры». Об этом сообщает пресс-служба компании.



Организаторы отмечают, что за всю историю экоквеста «Чистые Игры» прошли в Первоуральске сразу на двух территориях — в микрорайоне Динас и в районе родника Шишмарь. Ключевая задача соревнований не изменилась — за полтора часа необходимо собрать и рассортировать как можно больше отходов.



Более 200 человек участников и 37 активистов общественного движения «Город Первых», которое выступает организатором соревнований и действует при поддержке ПНТЗ, общими усилиями собрали почти 6 т мусора — 700 кг пластика и более 300 кг металла, 2,2 т стекла, 1,2 т смешанного мусора, а также 1,2 т крупногабаритных отходов.



Дополнительные баллы участники получали за прохождение викторины на экологическую тематику, а также за нахождение необычных предметов. По итогам соревнований определили победителей в номинациях «Дети», «Подростки», «Взрослые», «Семья».



«ПНТЗ неизменно поддерживает экологический квест «Чистые Игры» с момента его первого проведения в Первоуральске. Сотрудники предприятия разделяют корпоративные ценности устойчивого развития, регулярно принимают личное участие в мероприятиях, направленных на снижение воздействия на окружающую среду и привлечение внимания к вопросам сбережения природных ресурсов. В осеннем экоквесте приняли участие три команды новотрубников, две из которых заняли второе место. Это еще раз демонстрирует высокую ответственность и знания сотрудников в области экологии», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.



«Чистые Игры» прошли в Первоуральске в одиннадцатый раз. За пять лет участниками соревнований стали более тысячи волонтеров. В ходе экоквестов собрано и вывезено на специализированный полигон 48 т мусора.