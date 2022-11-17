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При поддержке ПНТЗ в Первоуральске прошла экологическая акция по раздельному сбору мусора

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) поддержал проведение 15-й акции по раздельному сбору мусора «Утилизация». Более 200 участников мероприятия собрали 1 т макулатуры, 85 кг пластика, 36 кг металла, а также отходы I и II классов опасности — 223 кг батареек, 237 люминесцентных ламп и 74 ртутных термометра, сообщает пресс-служба предприятия.

Собранное вторсырье отправлено на переработку в специализированную компанию. Целью акции, организованной волонтерами общественного движения «Город Первых», которое работает при поддержке ПНТЗ, является предотвращение загрязнения окружающей среды и популяризация практики раздельного сбора и переработки отходов. Активными участниками акции стали сотрудники ПНТЗ: они собирали мусор, а также помогали его принимать, загружать в автомобили и вести учет.

В рамках благотворительной составляющей акции горожане по традиции оказали помощь Первоуральскому городскому обществу защиты животных. Для питомцев собрали корм, медикаменты, средства ухода за животными и денежные средства.

«ПНТЗ вносит весомый вклад в повышение экологической культуры первоуральцев. Об этом говорит рост популярности данной акции. Люди готовятся к ней заранее — сортируют отходы и ответственно относятся к утилизации предметов, которые могут загрязнить окружающую среду. К примеру, в этот раз горожане принесли рекордное количество медицинских градусников за всю историю проведения мероприятия», — сообщил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Акцию «Утилизация» активисты «Города Первых» проводят в Первоуральске при поддержке ПНТЗ с 2019 года. Кроме того, волонтерами установлены специальные стационарные боксы для сбора батареек в городских социальных объектах и на предприятии. Благодаря этому уже удалось собрать почти 12 тыс. кг макулатуры, более 515 кг пластика, 480 кг, 459 ртутных термометров, 4 тыс. 682 ртутьсодержащие лампы и 4 тыс. 547 кг батареек.

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