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По итогам проведенной ПНТЗ экоакции в Первоуральске собрали почти 600 кг макулатуры и 118 кг отработанных батареек

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) в 17-й раз поддержал проведение экоакции по сбору вторсырья «Утилизация». В мероприятии приняли участие более 200 человек, собрано почти 600 кг макулатуры, 23 кг металла, 45 кг пластика и 118 кг отработанных батареек. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По итогам проведенной ПНТЗ экоакции в Первоуральске собрали почти 600 кг макулатуры и 118 кг отработанных батареек
Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

Общественное движение «Город первых», которому принадлежит идея «Утилизации», впервые предложило новоуральцам сдать на переработку старую джинсовую одежду. Жители города откликнулись на предложение, и за два часа было собрано более 40 кг одежды.

Кроме этого, состоялся традиционный благотворительный сбор корма и шприцев для бездомных животных. Все вырученные средства будут переданы Первоуральскому городскому обществу защиты животных.

Главный эколог ПНТЗ Елена Шакирова считает, что осознанный подход к потреблению и правильная утилизации вещей — это весомый в клад в защиту экологии.

«ПНТЗ совместно с общественным движением «Город Первых» шестой год подряд популяризирует принципы экологичного поведения для снижения негативного влияния человека на природу. По результатам акций мы можем наблюдать, что все больше людей сортируют мусор и сдают его на переработку. Очень радует, что к акции «Утилизация» подключаются школы и детские сады. Это значит, что ответственное отношение к окружающей среде у горожан формируется с детства», — отметила Елена Шакирова.

Также для сокращения отходов в Первоуральске в рамках проекта «Города Первых» «Новая Жизнь Вещей» при содействии ПНТЗ жители могут оставить ненужную одежду и обувь в специальных боксах, расположенных в восьми точках города, или взять необходимые вещи на благотворительной площадке «ФриМаркет».

За 2023 год «ФриМаркет», где было проведено более 15 мастер-классов с использованием переработанных материалов, посетили более 12 тыс. человек, которые забрали свыше 40 тыс. вещей. Волонтеры перебрали более 50 т одежды, из которых 50% отправлено на переработку.
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