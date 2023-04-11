Движение «Город Первых» при ПНТЗ за пять лет провело более 650 экологических и благотворительных мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Общественное движение «Город Первых», которое работает по инициативе и при поддержке Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию), встретило свое пятилетие и подвело итоги работы. За это время участники организации провели 653 экологических и благотворительных мероприятия. Эти события посетили около 20 тыс. волонтеров из Екатеринбурга, Москвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Перми, Челябинска, Чусового и других городов России, отмечает пресс-служба ПНТЗ.



«Одна из главных задач ПНТЗ на экологическом направлении — продвижение осознанного подхода и бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому в 2018 году по инициативе предприятия в Первоуральске было создано движение «Город Первых». За пять лет ПНТЗ направил более 23 млн руб. на поддержку деятельности общественников. Совместная деятельность ПНТЗ и эковолонтеров направлена на сохранение природных ресурсов и улучшение качества жизни в регионе присутствия», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.



В честь праздника в Первоуральске состоялась акция по приему и сортировке вторсырья «Утилизация». Также прошло соревнование по плоггингу — забегу, совмещенному со сбором мусора. Завод помог с финансированием и организацией мероприятий, а его сотрудники присоединились к участию.



В ходе 16-й акции по раздельному сбору отходов первоуральцы собрали 359 кг макулатуры, 59 кг металла, 17 кг пластика, 58 кг отработанных батареек, люминесцентные лампы и медицинские термометры. Отходы переданы на переработку и безопасную утилизацию в специализированные компании. Вырученные от сдачи вторсырья средства по традиции будут направлены Первоуральскому обществу защиты животных.



Около тридцати человек присоединились к соревнованию по плоггингу. Участники очистили берег городского пруда — за час собрали 115 мешков отходов. Еще более 60 мешков мусора подняли профессиональные аквалангисты со дна водоема. Общий вес отходов составил примерно 1,5 т.



«Движение «Город Первых» за пять лет с момента основания стало символом экологической ответственности в Первоуральске. Объединение ресурсов с ПНТЗ позволило сформировать сильную команду и инициировать такие масштабные проекты как экологический сплав «Герои Чусовой», экоквест «Чистые Игры» и площадка «ФриМаркет», способствующая рациональному потреблению. Большой интерес горожан к участию в масштабных и локальных мероприятиях говорит о том, что наша задача по привлечению внимания населения к вопросам сохранения окружающей среды с успехом решается, и «Город Первых» продолжит развитие», — подчеркнул лидер общественного движения Данила Шестаков.